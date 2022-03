La reputazione della Corea del Sud come trend setter e leader nella ricerca tecnologica si sta rapidamente diffondendo anche nel regno della blockchain, dato che l'adozione dei token non fungibili (NFT) nella nazione asiatica è salita alle stelle.

A partire dal 2020, la Corea del Sud è entrata nei primi 10 paesi al mondo nel Global Innovation Index della World Intellectual Property Organization. Questo altissimo livello d'innovazione è reso evidente dai colossi della tecnologia Samsung e LG, tra i principali produttori di elettronica di consumo del pianeta.

Queste stesse aziende stanno ora esplorando il mondo degli NFT rilasciando collezioni esclusive per i propri clienti, oppure lanciando nuove divisioni aziendali dedicate al mondo dei token non fungibili.

Le ragioni di questa popolarità sono molteplici, ha spiegato Alex Lim, strategy lead del progetto sudcoreano KlayChicken NFT:

"Attualmente gli NFT vanno di moda, ma molte persone non sanno nemmeno perché. L'hype per gli NFT in Corea del Sud deriva da una combinazione di fattori, e credo che nella seconda metà dell'anno l'industria dei token non fungibili crescerà in maniera esponenziale."

Uno dei motivi potrebbe essere la mancanza di una tassa sugli asset digitali in Corea del Sud. La tassa sulle criptovalute è stata posticipata fino al 2023, ma il presidente eletto Yoon Seok-yeol potrebbe rimandare l'introduzione della nuova imposta fino al 2024.

Inoltre, gli NFT non sono regolamentati in modo tanto rigoroso quanto lo sono al momento le criptovalute. Sebbene la Financial Services Commission (FSC) sudcoreana stia lavorando per introdurre normative apposite per gli NFT, al momento di fatto non esistono leggi in merito. La totale apertura del mercato ha portato alla proliferazione di marketplace per NFT – come ad esempio quello di Upbit e Bithumb – nonché la crescita di aziende di videogiochi basati su NFT come Krafton.

GM Chung, co-fondatore e CEO dell'acceleratore dell'ecosistema blockchain DeSpread, ritiene che i casi d'uso pratici per gli NFT diventeranno più comuni nel Paese:

"Prevedo che in futuro gli NFT si espanderanno su un layer on-chain sociale, oltre al layer contenente la cronologia delle transazioni. Precedentemente il fenomeno di acquistare NFT era principalmente legato alla volontà di appartenere a una determinata community. Tuttavia, di recente gli NFT hanno acquisito maggiore utilità reale, ed è questa la ragione principale del loro successo."

Durante la sua campagna, il presidente eletto Yoon ha emesso una collezione di NFT che i suoi sostenitori potevano coniare per dimostrare l'appartenenza alla sua causa.

La collezione di NFT di Yoon Seok-yeol, su Aergo blockchain. Fonte: CCCV

Di recente, la Hoseo University della Corea del Sud ha rilasciato dei diplomi in formato NFT ai suoi 2.830 studenti laureati. Il notiziario locale Money Today ha riferito che l'università ha deciso di emettere NFT al fine di migliorare l'accessibilità e la convenienza per gli studenti, nonché per prevenire la falsificazione dei diplomi.

Il mese scorso, il Ministero della Tecnologia, della Scienza e della Pianificazione Futura si è impegnato a sostenere la crescita di un Metaverso nazionale con una sovvenzione di 187,7 milioni di dollari.

Sono soprattutto i creatori di contenuti a raccogliere i frutti della crescente domanda per i token non fungibili: una semplice ricerca del termine "NFT" su JobKorea – il principale sito web per cercare lavoro in Corea del Sud – ha prodotto 753 posizioni uniche per creatori di contenuti e professionisti del settore.

Gli asset digitali realizzati dai creatori di contenuti sono comunemente oggetti o personaggi all'interno dei videogiochi, oppure emoji per le applicazioni di messaggistica. È proprio questa familiarità con il concetto di asset digitale il motivo per cui i sudcoreani hanno adottato gli NFT tanto velocemente, ha dichiarato Doo Wan Nam, co-fondatore della società di investimento in criptovalute Stablenode:

"I coreani sono più aperti e comprensivi quando si tratta di NFT, che in fondo non sono altro che un'altra forma di asset digitale."

Lim ha affermato che i creatori di contenuti e le aziende ora includono gli NFT nei loro piani aziendali, perché comprendono "il potenziale e l'utilità" di tali asset. Ha aggiunto che costruire una comunità per accrescere il potere del proprio brand "è sempre stato un compito difficile ma inevitabile per tutti i creatori di contenuti."