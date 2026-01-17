Zcash Foundation: SEC ha chiuso indagine del 2023 su privacy coin

La Fondazione alle spalle di Zcash (ZEC) ha dichiarato che la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense non intraprenderà alcuna azione coercitiva nei confronti della privacy coin al termine dell'indagine avviata nel 2023.

In una nota pubblicata mercoledì, la Zcash Foundation ha affermato che la SEC “ha concluso la sua revisione” su una “questione relativa a determinate offerte di crypto asset” e non raccomanderà azioni coercitive o modifiche. Stando alla Fondazione, l'indagine è stata avviata ad agosto 2023 dopo che la SEC ha inviato un mandato di comparizione.

“L'esito riflette il nostro impegno per la trasparenza e il rispetto dei requisiti normativi applicabili“, sostiene la Fondazione. ”La Zcash Foundation continua a concentrarsi sullo sviluppo di infrastrutture finanziarie che tutelino la privacy per il bene pubblico“.

Nell'ultimo anno, sotto la presidenza di Donald Trump, la SEC ha archiviato diverse indagini e cause legali nei confronti di alcune importanti società operanti nel settore crypto, segnalando che l'autorità di regolamentazione avrebbe adottato un approccio più morbido in materia di regolamentazione e applicazione delle norme sotto l'attuale amministrazione.

Cointelegraph ha contattato laFondazione per ulteriori dettagli sul mandato di comparizione e sull'indagine, senza ricevere alcuna risposta al momento della pubblicazione.

Senato esaminerà legislazione relativa a quadro normativo di autorità di regolamentazione finanziaria USA

Giovedì, la Commissione Bancaria del Senato degli Stati Uniti terrà una riunione per discutere un disegno di legge volto a definire chiaramente in che modo la SEC e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regolamenteranno gli asset digitali.

La legislazione, denominata CLARITY Act - o Responsible Financial Innovation Act, secondo quanto emerge dalle bozze della commissione basate sull'altro disegno di legge - dovrebbe costituire una delle leggi più complete che interessano il settore crypto.

Anche la Commissione Agricoltura del Senato ha in programma di tenere una riunione il 27 gennaio per discutere la sua versione del disegno di legge. Probabilmente entrambe le commissioni dovranno trovare un accordo per portare avanti la legislazione prima che il Senato possa votare il disegno di legge definitivo.