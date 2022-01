Gli utenti che hanno investito nel metaverso di CropBytes a gennaio 2021 hanno visto il loro portfolio crescere dell'8.900%: ma non è ancora troppo tardi per entrare a far parte dell'emozionante mondo dei giochi su blockchain, un'industria con un enorme potenziale di crescita.

Il metaverso di CropBytes sta guidando la rivoluzione dei giochi crypto con un'economia in-game straordinariamente realizzata. Il token CBX è stato lanciato nel novembre del 2021: oggi il gioco vanta oltre 5.394 possessori di CBX e un volume mensile di 30-35 milioni di dollari. Adoperando le giuste strategie, grazie al potere delle criptovalute gli utenti possono guadagnare semplicemente giocando.

Cos'è CropBytes?

CropBytes, un simulatore di fattoria, è stato lanciato nel 2018 ed è rapidamente diventato una delle esperienze di gioco su blockchain più coinvolgenti: vanta una comunità globale con oltre 400.000 download organici. Il gioco è disponibile su App Store e Google Play per dispositivi iOS e Android, nonché su web browser.

Il gameplay di CropBytes è semplice, ma al tempo stesso così profondo da creare un'economia stabile e sostenibile. Per gli sviluppatori del gioco era fondamentale dare vita a un'economia sostenibile, che ha contribuito a creare un'esperienza a lungo termine per i videogiocatori. Il metaverso di CropBytes è stato creato con un grande enfasi sull'economia in-game, non soltanto sulla bull run. La maggior parte dei giochi basati su NFT soffre di crisi di liquidità e inflazione degli asset, ma gli sviluppatori di CropBytes hanno progettato il gioco in modo tale da non incappare i tali problemi.

Iniziare a giocare a CropBytes è molto semplice, e il gioco presenta svariati vantaggi per i propri utenti: un'economia equilibrata, proprietà reale, trading sul mercato aperto e utility reale. In futuro saranno introdotte anche altre funzionalità.

Iscriviti subito a CropBytes per ottenere un pacchetto di prova gratuito. Utilizza i tuoi asset di prova gratuiti per scoprire il gioco e la sua economia: gioca su Android, iOS o web browser. Coltiva e produci cibo, nutri gli animali, guadagna e scambia criptovalute: più possiedi e più guadagni.

Quotazioni e collaborazioni

Inizialmente CropBytes si basava su Tron (TRX), ma la compagnia ha successivamente deciso di lanciare il proprio token CBX. Dopo la IEO di CBX, token centrale nell'economia del gioco, l'adozione dell'asset è aumentata in maniera esponenziale. Questo ha permesso varie opportunità di partnership e listing su piattaforme di trading:

Listing su BYBIT, MEXC, HOTBIT e UNISWAP

Partnership con gilde di gioco come YGG e MVM, altri annunci in arrivo.

Partnership con vari consulenti e investitori, che stanno sfruttando le loro community globali: il team di CropBytes ha ricevuto il sostegno dei leader del settore e ha recentemente chiuso un round di finanziamento da 2,6 milioni di dollari. Fra i VC globali e leader del settore che supportano il progetto citiamo Draper Dragon, Exnetwork Capital, Old Fashion Research, AVStar Capital, AU21 Capital, Kryptos Research, EPNS, Master Ventures, Strip Finance e molti altri.

Per maggiori informazioni sui successi di CropBytes nel 2021, dai un'occhiata a questo video.

Roadmap per il 2022

Dall'inizio del 2021, il mercato degli asset in-game sta performando molto bene. Con l'aumento dell'adozione e l'introduzione di sempre più funzionalità, i giocatori sono entusiasti degli eventi di staking e trading.

La tabella di marcia per il primo trimestre del 2022 è già stata pubblicata: saranno introdotte funzioni molto interessanti come staking, tokenizzazione e prestiti, che faranno crescere il gioco a un pubblico più ampio. La roadmap è focalizzata sull'economia delle gilde. Inoltre, a differenza di altri giochi, gli utenti possono testare CropBytes grazie a una versione di prova.

Il mining di CBX è già presente in gioco, e in futuro saranno introdotti molti utilizzi entusiasmanti per questa criptovaluta. Possedere CBX significa che gli investitori fanno parte del metaverso di CropBytes, progettato per crescere negli anni a venire.

Per saperne di più su CropBytes e su come puoi entrare a far parte di questo fantastico metaverso GameFi, segui la community di CropBytes Telegram e sui social Twitter, Facebook e YouTube. Scarica l'applicazione per Android o iOS, oppure gioca da web browser.