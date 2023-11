In Italia, 33 milioni di persone sono acquirenti digitali ed entro il 2023 lo shopping online degli italiani crescerà del 13% rispetto all’anno precedente, pari a circa 54 miliardi di euro. In un contesto di crescita vertiginosa del mondo e-commerce è nata la piattaforma Extraconomy, sia marketplace per privati che e-commerce, ideata nel 2022 dall’imprenditore romano Andrea Sabbatini.

Tra le idee altamente innovative di Extraconomy, c’è la formula del cashback del 50% in crediti Extracoin, una moneta complementare interna, da riutilizzare per gli acquisti successivi. Nel 2023, Extraconomy introdurrà per tutti gli utenti anche un portafoglio interno per il pagamento in crypto EXC, il token Extracoin (EXC) che attraverso l'infrastruttura Blockchain garantirà piena sicurezza delle transazioni.

Sviluppato sulla Binance Smart Chain, una delle blockchain più affidabili ed efficienti del mercato, Extracoin è stato creato con l'obiettivo di semplificare le transazioni finanziarie, promuovere l’accessibilità negli acquisti giornalieri e l’equità economica. Con un massimo di 100 milioni di token EXC, ognuno dei quali è composto da 18 decimali, EXC è l'elemento centrale di questo ecosistema innovativo.

Il team

Dietro Extracoin c'è un team talentuoso e diversificato con esperienze in diverse aree. Il CEO, Andrea Sabbatini, è un visionario con anni di storia imprenditoriale e conoscenza nel campo del marketing, creatore e ideatore della piattaforma del marketplace intelligente Extraconomy. Anderson Cavalcanti ricopre il ruolo di CTO, portando competenze tecniche al progetto. Carlos Machado è il Marketing Blockchain Advisor, mentre Federico Aloe è l’Advertising Manager.

La crescita

La roadmap di Extracoin è ambiziosa e orientata al futuro. Già nel dicembre 2022, il token è stato sviluppato e lanciato sulla Binance Smart Chain. A gennaio 2023, l'attenzione è stata rivolta alla pianificazione della crescita, con contatti e transazioni peer-to-peer. Febbraio 2023 ha segnato la creazione della piattaforma di crowdfunding extracoin.store. Ad agosto 2023 sono iniziati i primi accordi con partner strategici, come la piattaforma di pagamento Praemia Pay, dove, presto, la criptovaluta EXC sarà l’asset per le transazioni commerciali nell'app. A novembre 2023 è iniziato il processo di implementazione dell'uso di Extracoin sulla piattaforma di marketplace Extraconomy, cercando usabilità e convergenza per EXC.

Dall’inizio delle vendite del token, considerando le negoziazioni effettuate sulle Exchange decentralizzate, Extracoin ha ottenuto una straordinaria crescita di valore, pari a circa il 1000% rispetto al suo valore iniziale negoziato sullo store. Questa crescita è una testimonianza della fiducia degli investitori nella visione e nel potenziale di Extracoin.

Come utilizzare Extracoin

Facilità d’uso: Con piattaforme user-friendly, Extracoin semplificherà l'acquisto, l'investimento e offrirà un sistema di cashback universale.

Empowerment economico: Mettendoti al controllo della tua ricchezza, Extracoin ti permette di gestire i tuoi fondi in modo diretto, personalizzato e facilmente spendibile.

Supporto alle imprese: Gli imprenditori possono trovare nuove opportunità con Extracoin, utilizzando la trasparenza e la sicurezza della blockchain per espandere la loro base clienti.

Solidarietà economica: Extracoin promuove la collaborazione e uno scambio equo, abbracciando la visione di un'economia giusta, sostenibile e circolare.

Come accedere al mondo Extracoin

Abbiamo creato un sito facile da navigare, extracoin.site, dove il pubblico può seguire l'intero percorso del progetto e gli utenti possono rimanere aggiornati, seguirci anche sui link dei nostri canali social ufficiali e persino acquistare le loro criptovalute.

Acquisto di token Extracoin su Uniswap

Sul nostro nuovo sito troverai il link dedicato al DEX Uniswap, dove potrai acquistare token Extracoin, effettuando trading accoppiandoli con BNB. Questa è un'opportunità unica per acquistare EXC e espandere la tua partecipazione nella nostra comunità.

Vantaggi Esclusivi su extracoin.store

Sempre sul nostro sito troverai il link per acquistare i token nello store, la piattaforma extracoin.store, dove potrai godere di vantaggi esclusivi diventando realmente una parte interessata nell'ecosistema di Extracoin, tra cui:

Sconti speciali : Puoi acquistare i token con uno sconto del 20% rispetto alle vendite su Uniswap.

: Puoi acquistare i token con uno sconto del 20% rispetto alle vendite su Uniswap. Bonus aggiuntivi : Riceverai l'1% di token aggiuntivi nel momento dell'acquisto.

: Riceverai l'1% di token aggiuntivi nel momento dell'acquisto. Ricompense in base alla quantità : In base alla quantità acquistata, potrai ricevere dal 10% al 20% in più di token.

: In base alla quantità acquistata, potrai ricevere dal 10% al 20% in più di token. Programma di affiliazione: Iscrivendoti e acquistando nello store (oltre a diventare un nostro partner nello sviluppo di Extracoin per le piattaforme Extraconomy e Praemia Pay) avrai la possibilità di condividere il tuo link di affiliazione, guadagnando ogni qual volta l'utente affiliato effettua acquisti in token: riceverai automaticamente il 2% di token nel tuo account sulla piattaforma. I token verranno inviati ai crypto wallet indicati dai clienti solo dopo un anno.

Extracoin (EXC) è all'avanguardia nella rivoluzione dell'economia digitale. Con il suo approccio incentrato sulle persone e la tecnologia innovativa, promette di semplificare e democratizzare le finanze per tutti. Unisciti a questo entusiasmante viaggio e scopri come Extracoin sta plasmando il futuro finanziario.