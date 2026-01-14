Grafici su ETH prevedono imminente rialzo a 4.000$

Il recente rialzo di ETH è stato trainato dalla domanda spot e da un uso oculato della leva finanziaria sul mercato dei futures, che potrebbe portare Ether a raggiungere i 4.000$.

I mercati dei futures e spot di Ether (ETH) inviano segnali contrastanti mentre si rafforza il posizionamento dei futures, con il prezzo dell'altcoin incapace di raggiungere nuovi massimi. I dati evidenziano un aumento dell'esposizione da parte dei trader, nonostante gli acquisti spot sostengano la ripresa. Open interest di Ether in ripresa, ma prezzo in ritardo L'open interest (OI) aggregato dei futures su Ether torna ai livelli precedenti al calo del 38% registrato nel quarto trimestre del 2025, mentre ETH continua a essere scambiato a circa il 27% al di sotto del prezzo di apertura del 10 ottobre 2025. Tale divergenza suggerisce come i trader stiano ricostruendo la propria esposizione. Open interest e prezzo di Ether. Fonte: X A sostegno di tale opinione, il rapporto di leva finanziaria stimato di Ether ha raggiunto il picco di 0,79 il 2 gennaio, per poi scendere a 0,67 l'11 gennaio. Mentre l'OI continua a crescere, il calo della leva finanziaria ha indicato un posizionamento più sano e un minor rischio di liquidazioni a cascata. Nel frattempo, l'ultimo rally è stato trainato dall'aumento del delta del volume cumulativo spot (CVD), piuttosto che dal CVD dei futures. Ciò indica un acquisto netto sul mercato spot, tipicamente associato a movimenti di prezzo più duraturi. Il rapporto tra account long/short, attestatosi intorno a 2,66, riflette una tendenza rialzista, senza segni di un ingresso aggressivo dei trader nel mercato. Prezzo ETH, CVD spot, CVD futures e rapporto long/short. Fonte: Coinalyze Flussi di staking di ETH e segnali macroeconomici favoriscono il rialzo I dati on-chain rivelano una crescente fiducia a lungo termine. Lookonchain riferisce come BitMine abbia messo in stake 110.000 ETH per un valore di 340 milioni di dollari il 12 gennaio, portando il totale delle ultime tre settimane a circa 3,7 miliardi di dollari. Con un rendimento del 2,8%, ciò potrebbe generare quasi 95 milioni di dollari in ETH all'anno per l'azienda. Dal punto di vista della struttura del mercato, Max, CEO di BecauseBitcoin, sottolinea come storicamente l'indice Russell 2000 abbia guidato la price discovery di ETH. Con l'indice che ha raggiunto un nuovo massimo storico a 2.664, le condizioni potrebbero favorire l'espansione di ETH nelle prossime settimane. Confronto storico tra i prezzi di Russell 2000 ed ETH. Fonte: Max/X In linea con tale opinione, l'investitore in crypto Jelle afferma che il fatto che Ether abbia trasformato un'importante resistenza settimanale in supporto “sembra piuttosto significativo”, aggiungendo che un forte minimo più alto rispetto al crollo dello scorso anno pone i 4.000$ come ostacolo chiave. Al di sopra di tale soglia, ETH “potrebbe finalmente ottenere il suo momento”, sottolinea l'investitore. Correlato: La Banca d’Italia ipotizza i rischi per Ethereum in caso di crollo del valore di ETH

