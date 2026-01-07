Lighter, exchange decentralizzato (DEX) che offre trading di perpetual futures, ha effettuato una delle più grandi distribuzioni di token nella storia delle crypto, nonostante le critiche sollevate su come il progetto abbia suddiviso la propria offerta di token.

Martedì Lighter ha distribuito un totale di 675 milioni di dollari in Lighter Infrastructure Tokens (LIT) ai primi partecipanti, secondo quanto riportato dalla piattaforma di visualizzazione dei dati blockchain Bubblemaps. "675 milioni di dollari distribuiti ai primi partecipanti. 30 milioni di dollari prelevati da Lighter (solo)", riporta Bubblemaps in un post pubblicato martedì su X.

Il totale di 675 milioni di dollari rende l'airdrop di Lighter il decimo più grande in termini di valore in dollari nella storia delle settore, secondo quanto riportato dall'aggregatore di dati CoinGecko.

L'airdrop di Lighter ha superato quello di 1inch Network, pari a 671 milioni di dollari, conquistando il decimo posto, ma è rimasto indietro rispetto a quello di LooksRare, pari a 712 milioni di dollari, del 2022.

Tuttavia, i 675 milioni di dollari impallidiscono se confrontati con i 6,43 miliardi di dollari distribuiti attraverso l'airdrop di Uniswap nel 2020, il più grande del settore fino ad oggi.

Top 10 airdrop in crypto. Fonte: Coingecko.com

Detentori rimangono fermi dopo evento generazione token

Alcuni dei primi utenti di Lighter, come l'investitore pseudonimo Didi, riferiscono di aver ricevuto un airdrop a sei cifre dal DEX.

Mercoledì scorso, circa il 75% dei destinatari dell'airdrop deteneva i token, mentre il 7% dei destinatari aveva acquistato altri token LIT sul mercato aperto, dimostrando fiducia nel tanto atteso token DEX, stando ai dati condivisi dall'esperto di blockchain Arndxt in un post su X.

Tuttavia, gli investitori hanno espresso preoccupazioni riguardo alla tokenomics di Lighter, in quanto il 50% dell'offerta di LIT è riservata all'ecosistema, mentre il restante 50% è stato assegnato al team e agli investitori, con un cliff di un anno e un programma di vesting pluriennale.

Alcuni membri della community hanno sottolineato che l'allocazione del 50% al team era eccessivamente alta per un progetto DeFi, mentre altri hanno criticato la tokenomics perché simile al modello presentato da uno dei suoi principali rivali, Hyperliquid.

Capitalizzazione di mercato di Lighter. Fonte: Nansen.ai

Il token LIT ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 678 milioni di dollari alle 11:20 UTC, con un prezzo superiore a 2,71$, secondo la piattaforma di crypto intelligence Nansen.

Tuttavia, gli operatori che acquistano ai livelli di prezzo attuali potrebbero trarre vantaggio solo da un “trade a breve termine”, in quanto un’opportunità di mercato a lungo termine richiederebbe un volume di scambi significativamente maggiore e una “fidelizzazione degli utenti”, riporta l’investitore Casa in un post pubblicato martedì su X.