Lunedì ARK Invest di Cathie Wood ha aumentato la propria esposizione al crypto exchange Bullish, acquistando azioni per 10,2 milioni di dollari mentre il titolo scivolava a un nuovo minimo storico nel mezzo di una brutale fase ribassista per le società crypto quotate in borsa.

Secondo i dati giornalieri di ARK, l’ETF ARK Innovation (ARKK) ha aggiunto 191.195 azioni Bullish, mentre ARKW ne ha acquistate 56.660. Anche il fondo ARKF ha incrementato la posizione con 29.208 azioni.

La mossa arriva dopo il crollo del 4,5% subito lunedì da Bullish (BLSH), che ha chiuso a 36,75 $, prolungando una correzione plurimensile che ha portato il titolo a perdere quasi il 46% negli ultimi sei mesi.

L’acquisto avviene inoltre a un solo giorno dalla pubblicazione della relazione sugli utili del terzo trimestre di Bullish, attesa per mercoledì. Nel secondo trimestre, l’exchange sostenuto da Peter Thiel aveva riportato un fatturato rettificato di 57 milioni di dollari, in calo rispetto ai 67 milioni dell’anno precedente, ma con un utile netto di 108,3 milioni di dollari, a fronte della perdita di 116,4 milioni registrata nel Q2 2023.

Le azioni Bullish hanno toccato il minimo storico dal lancio. Fonte: Google Finance

Le azioni crypto affondano durante il crollo del mercato

I titoli legati alle criptovalute hanno subito un forte calo a causa del recente crollo del mercato. I giganti del mining e le società di infrastrutture sono stati particolarmente colpiti. Marathon Digital (MARA) ha perso il 4% lunedì e ha faticato a riprendere slancio dopo un calo costante durante tutta la settimana scorsa. Anche Riot Platforms (RIOT) e CleanSpark (CLSK) hanno chiuso in rosso.

Strategy, la società di tesoreria Bitcoin guidata da Michael Saylor, ha perso il 2% ieri e ha registrato un calo superiore al 18% nelle ultime cinque sessioni di trading.

Anche Circle (CRCL), emittente di stablecoin quotata in borsa all'inizio di quest'anno, ha chiuso la giornata con un calo superiore al 6%. La società ha registrato un calo superiore al 26% negli ultimi cinque giorni di trading.

Circle scende di oltre il 6%. Fonte: Yahoo! Finance

Coinbase, il più grande crypto exchange statunitense, non è stato risparmiato. COIN ha chiuso in ribasso del 7% a 263,95 $ dopo aver registrato un calo costante durante tutta la sessione, riflettendo le vendite generali sui titoli di rischio.

Bitcoin vicino al minimo storico, secondo Tom Lee e Matt Hougan

Secondo il presidente di BitMine Tom Lee e il direttore informatico di Bitwise Matt Hougan, Bitcoin (BTC) potrebbe avvicinarsi al bottom di mercato già questa settimana.

Lee ha citato come cause dell'ondata di vendite il persistere dell'ansia causata dalla liquidazione del 10 ottobre e l'incertezza sul taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre. Ha affermato che i segnali tecnici indicano un esaurimento delle vendite, riferendosi alle analisi di Tom Demar di Demar Analytics.

Hougan ha ribadito questa opinione, definendo l'attuale fascia di prezzo un'“opportunità generazionale” per gli investitori a lungo termine. Ha attribuito la flessione ai deflussi dagli ETF, alle vendite massicce, alle tensioni geopolitiche, al nervosismo intorno alle valutazioni dell'IA e alle preoccupazioni legate alle politiche tariffarie del Presidente Trump.