Secondo quanto riportato da Bank of America, pare che gli Stati Uniti stiano facendo dei passi in avanti nella creazione della propria valuta digitale emessa dalla banca centrale (CBDC).

Secondo un report di Bloomberg, Andrew Moss e Alkesh Shah, crypto strategist di Bank of America, avrebbero commentato che le CBDC siano "un'evoluzione inevitabile delle valute elettroniche odierne", aggiungendo:

"Ci aspettiamo che l'adozione e l'utilizzo delle stablecoin per i pagamenti aumenti significativamente nei prossimi anni, man mano che le istituzioni finanziarie esplorano la custodia di asset digitali e le soluzioni di trading, mentre le società di pagamento integrano la tecnologia blockchain nelle loro piattaforme".

Giovedì, la pubblicazione del rapporto "Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation" da parte della Federal Reserve Bank (FRB) delinea i pro e i contro circa l'adozione di una CBDC negli Stati Uniti.

Il documento evidenzia come una CBDC potrebbe potenzialmente "migliorare il sicuro ed efficace sistema di pagamenti nazionali" per le famiglie e le imprese locali "all'evolversi dei sistemi di pagamento", risultando anche in un "opzione di pagamento transnazionale più rapido".

Contestualmente, Shah e Moss dichiarano che l'uso di valute digitali emesse da società private sia destinato a crescere. Attualmente, la responsabilità per le esistenti forme di pagamento digitale come i conti bancari online o le app di pagamento appartiene a entità private, come le banche commerciali.

Tuttavia, l'emissione di una CBDC verrebbe totalmente gestita da una banca centrale come, appunto, la Federal Reserve degli Stati Uniti, dichiara la FRB sul rapporto.

Vengono inoltre sottolineate le potenziali difficoltà, tra cui preservare la stabilità finanziaria, proteggere la privacy degli utenti e combattere le transazioni illecite. La Fed ha dunque deciso di concedere spazio ai commenti fino al 20 maggio.

Una CBDC è una versione digitale della valuta fiat di un paese, come il dollaro americano. Lo sviluppo di tali progetti è salito alla ribalta nel 2020, quando le Bahamas hanno lanciato la prima CBDC del mondo, il Sand Dollar.

Impegnata alla creazione di una valuta digitale, la banca centrale cinese sta sviluppando anche un wallet per yuan. Ad aprile 2021, la banca centrale della Svezia ha completato la prima fase del test pilota per il lancio della valuta digitale "e-krona".