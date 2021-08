La Giamaica sta progredendo in modo sostenuto allo sviluppo della sua Central Bank Digital Currency (CBDC). Difatti, la Bank of Jamaica, o BOJ, ha da poco coniato il primo lotto di CBDC del paese.

La BOJ ha annunciato ufficialmente che la sua divisione dedicata alla CBDC ha dimostrato il processo di conio della valuta digitale durante una cerimonia finanziaria tenutasi lunedì.

Il processo di emissione di una versione digitale del dollaro giamaicano (JMD) è stato effettuato con la partecipazione del ministro delle finanze giamaicano Nigel Clarke, del governatore della BOJ Richard Byles e di un gruppo di dirigenti senior della BOJ, nonché di un team di gestione della società tecnologica irlandese eCurrency Mint.

Secondo l'annuncio, la BOJ prevede di emettere un totale di 230 milioni di JMD (1,47 milioni di dollari) sotto forma di CBDC agli istituti di deposito e ai fornitori di servizi di pagamento autorizzati, nell'ambito di un progetto pilota che si concluderà a dicembre.

Il ministro Clarke ha osservato che il governo giamaicano ha ottenuto rapidi progressi nello sviluppo del progetto della valuta digitale del paese, evidenziando il suo ruolo cruciale nella creazione di un'economia digitale del paese insulare. Il funzionario ha anche affermato che i legislatori locali stanno lavorando a un emendamento legislativo per fornire una base legale per la CBDC giamaicana entro la fine del 2021.

Secondo Richard Byles, il prossimo passo per l'adozione della CBDC in Giamaica sarebbe garantire un accesso e una diffusa accettazione destinando la CBDC agli utenti finali.

L'annuncio riporta che la CBDC giamaicana mira a consentire una serie di vantaggi agli utenti, inclusi "mezzi di accesso più facili per pagamenti efficienti e sicuri. [...] Per gli istituti di deposito e la stessa BOJ, la CBDC rappresenta un'opportunità per migliorare i processi e i costi di gestione della liquidità."

L'ultimo sviluppo è in linea con i piani già annunciato della BOJ: il governatore Byles ha svelato che il lancio iniziale della valuta digitale giamaicana fosse previsto per agosto.

Controllata ed emessa dalla BOJ, la CBDC del paese è progettata per essere complementare alle banconote del paese, consentendo agli istituti finanziari di emettere la valuta ai titolari di conti privati ​​e aziendali con ogni token digitale ancorato al JMD con un rapporto 1:1.

La notizia arriva in mezzo a un numero crescente di paesi che stanno lavorando ad iniziative di CBDC nazionali, come il Venezuela, che prevede di lanciare una CBDC a ottobre. Secondo un'analisi di venerdì redatta dallo stratega di JPMorgan Josh Younger, le CBDC rischierebbero di "disintermediare le banche commerciali" e portare a una perdita del 20% o 30% della loro base di finanziamento.