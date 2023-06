In Europa le criptovalute diventeranno meno private: Binance, il principale exchange al mondo, si sta preparando a delistare alcuni privacy token in Paesi come la Francia e l'Italia.

A partire dal 26 Giugno, i privacy token, come Monero (XMR) o Zcash (ZEC), non potranno più essere scambiati dai clienti di Binance in Francia, Italia, Polonia e Spagna.

Un portavoce di Binance ha dichiarato a Cointelegraph che le nuove restrizioni riguardano un totale di 12 monete. I token interessati sono Decred (DCR), Dash (DASH), ZEC, Horizen (ZEN), PIVX (PIVX), Navcoin (NAV), Secret (SCRT), Verge (XVG), Firo (FIRO), Beam (BEAM), XMR e MobileCoin (MOB).

"Sebbene il nostro obiettivo sia quello di sostenere il maggior numero possibile di progetti di qualità, siamo tenuti a seguire le leggi e le normative locali in materia di trading di privacy coins, per garantire di poter continuare a servire il maggior numero possibile di utenti", ha dichiarato un rappresentante di Binance, aggiungendo:

"Come parte dei continui processi di conformità di Binance, abbiamo comunicato agli utenti interessati che non potranno più acquistare o scambiare privacy token sulla nostra piattaforma dopo il 26 Giugno."

In un'e-mail inviata ai clienti francesi, Binance ha comunicato di non essere più in grado di offrire criptovalute ad alto anonimato, o CAE, in diversi Paesi europei a causa dei requisiti normativi locali.

A differenza delle comuni criptovalute come Bitcoin (BTC), i token incentrati sulla privacy come Monero o Zcash sono progettati per nascondere le transazioni blockchain al fine di aumentare la privacy degli utenti.

I governi di tutto il mondo si sono opposti attivamente all'adozione delle cripto incentrate sulla privacy, citando preoccupazioni relative all'antiriciclaggio (AML) e al finanziamento del terrorismo.

Nel Settembre 2022, Huobi, uno dei principali exchange di criptovalute, ha interrotto il supporto a sette privacy coins, come Monero, a causa delle pressioni normative. In precedenza, le autorità degli Stati Uniti hanno sanzionato l'uso di Tornado Cash, un importante mixer di criptovalute.

La notizia giunge in concomitanza con l'applicazione, da parte delle giurisdizioni globali, di importanti normative antiriciclaggio emanate dalla Financial Action Task Force, note come Travel Rule. Uno degli aspetti principali della Travel Rule è l'obbligo di trasmettere alle autorità di regolamentazione alcuni dati dei clienti relativi alle transazioni in criptovalute.