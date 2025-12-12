Secondo l'emittente sudcoreana KBS, Binance avrebbe congelato solo una parte dei fondi che secondo la polizia sarebbero collegati all'attacco hacker del 27 novembre ai danni dell'exchange di criptovalute Upbit, uno dei più grandi exchange della Corea del Sud.

Venerdì KBS ha riferito che gli investigatori hanno chiesto a Binance di congelare circa 470 milioni di won coreani (370.000 dollari) in token Solana (SOL) ritenuti associati all'incidente. L'exchange ha infine bloccato circa 55.000 dollari (circa il 17% dell'importo richiesto) dopo un ritardo di 15 ore.

Secondo il rapporto, Binance avrebbe citato la necessità di ulteriori verifiche nel rispondere alla richiesta della polizia.

A seguito dell'attacco hacker, Upbit ha subito prelievi non autorizzati di asset basati su Solana per un valore di circa 36 milioni di dollari, che hanno portato a un'indagine formale della polizia e a sforzi da parte dell'exchange per rintracciare e congelare i fondi rubati su più piattaforme.

L'importanza di un rapido arresto iniziale

KBS ha citato Cho Jae-woo, direttore dell'Istituto di ricerca sulla blockchain dell'Università Hansung, secondo cui un rapido congelamento iniziale può essere importante per limitare i danni nei casi di hacking. Tuttavia, gli exchange spesso fanno riferimento ai rischi di contenzioso come “una scusa” per opporsi a tali richieste. Ha aggiunto che la creazione di una hotline globale tra gli exchange con l'autorità di congelamento di emergenza potrebbe aiutare a mitigare i danni.

Binance ha congelato il 17% dei fondi rubati da Upbit. Fonte: KBS

L'incidente richiama l'attenzione su come i principali exchange centralizzati reagiscono nella pratica quando le forze dell'ordine straniere richiedono il congelamento di asset sospettati di essere collegati a episodi di hacking.

Un portavoce di Upbit ha dichiarato a Cointelegraph di non poter commentare l'incidente riportato da KBS, ma ha sottolineato che le forze dell'ordine locali stanno “indagando attivamente” per identificare gli autori dell'attacco.

“Upbit è in stretto contatto con le autorità e abbiamo inoltre chiesto ai principali exchange globali di congelare qualsiasi asset rilevato dai wallet correlati”

In una dichiarazione condivisa con Cointelegraph, un portavoce di Binance ha affermato che, per motivi di politica aziendale, non è possibile rilasciare commenti, ma ha confermato l'impegno a “collaborare con le autorità competenti e i partner, ove opportuno”.

Binance risponde a tutte le richieste delle forze dell'ordine esclusivamente attraverso un canale ufficiale, ha affermato il portavoce, e lavora a stretto contatto con le agenzie di tutto il mondo per supportare le indagini sulle attività illecite.

Upbit ha dichiarato che fornirà ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili.