Mentre Bitcoin (BTC) continua a muoversi lateralmente nel range tra 30.000$ e 40.000$, emergono nuovi dati su un potenziale breakout rialzista.

Bitcoin si sta preparando a un breakout come nel Q4 2020?

L’analista on-chain Willy Woo anticipa un potenziale shock dell’offerta nel mercato di Bitcoin, mentre gli investitori a lungo termine continuano ad assorbire l’offerta di BTC dai trader a breve termine. Nella sua newsletter pubblicata venerdì, Woo ha indicato che il processo potrebbe togliere più Bitcoin dalla circolazione.

Woo ha menzionato il rapporto di Bitcoin appartenenti a mani forti rispetto a mani deboli, anche noto come Bitcoin Supply Ratio, facendo notare che il primo gruppo sta assorbendo attivamente la pressione di vendita delle whale che da febbraio continuano a vendere le proprie riserve.

Disponibilità di BTC sugli exchange in calo rispetto all’offerta (blu), causando uno shock dell’offerta (verde). Fonte: Woobull

“Mi ricorda lo shock dell’offerta passato inosservato nel Q4 2020,” ha scritto Woo. “I commentatori stavano discutendo sul ruolo di BTC come una copertura dall’inflazione in un mondo post-COVID mentre i dati indicavano l’accumulo degli investitori a lungo termine a ritmi elevati.”

“In seguito il prezzo è salito alle stelle, eliminando molto rapidamente la sua forte correlazione con le azioni.”

Nuovi utenti attivi in aumento

Glassnode, un altro servizio di analisi on-chain, ha evidenziato le notevoli prospettive dell’adozione di Bitcoin. Il portale ha rivelato che il network di Bitcoin sta accogliendo una media di 32.000 nuovi utenti al giorno, un nuovo massimo per il 2021.

L’aumento degli utenti sul network di Bitcoin riflette la crescita del tasso di adozione. Fonte: Glassnode

Il parametro Bitcoin Network User Growth, la crescita degli utenti sul network di Bitcoin, ha toccato un massimo di circa 40.000 a gennaio 2018 prima di precipitare insieme ai prezzi. Il suo grafico mostra che il network non ha accolto nuovi utenti mentre il prezzo crollava dal massimo di 20.000$ a gennaio 2018 fino al minimo di 3.200$ a dicembre 2020.

“Non è la struttura che stiamo osservando in questo momento,” ha spiegato Woo. “Nuovi utenti stanno sfruttando questa opportunità per comprare la correzione, stanno arrivando con il tasso più alto visto nel 2021.”

“Di nuovo, un altro esempio di divergenza tra i dati on-chain e la price action.”

Al momento della stesura, Bitcoin si trova a circa 34.720$, dopo una ripresa del 18,2% dal suo minimo di 28.800$ toccato il 22 giugno.

Nel frattempo, Petr Kozyakov, co-fondatore e CEO del network di pagamento crypto Mercuryo, crede che Ether (ETH) potrebbe rubare la scena a Bitcoin nel breve termine con l’avvicinarsi dell’hard fork London.

“Il lancio proposto dell’aggiornamento hard fork London e la migrazione definitiva a Ethereum 2.0 stanno aiutando a rinnovare la fiducia degli investitori,” ha aggiunto. “Quando l’hype si sarà calmato, Bitcoin potrebbe raggiungere i 50.000$ nel breve-medio termine.”

I prelievi di Bitcoin toccano un massimo annuale

Martedì, la società di analisi CryptoQuant ha segnalato che il numero di transazioni di deflusso netto di Bitcoin dagli exchange spot ha superato 60.000 per la prima volta da un anno. Nel frattempo, il numero totale di depositi di Bitcoin su wallet di exchange spot è sceso sotto 20.000.

Conteggio delle transazioni di afflusso e deflusso di Bitcoin dagli exchange spot. Fonte: CryptoQuant

I prelievi di BTC sono aumentati considerevolmente mentre i regolatori approfondiscono lo scrutinio sulle piattaforme di trading crypto. Per esempio, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha proibito a Binance, il più grande exchange di criptovalute per volume, di offrire servizi regolamentati nel paese “senza previa autorizzazione scritta.”

Lunedì, Barclays ha avvisato i suoi clienti che non avrebbe più consentito il trasferimento di fondi verso Binance, citando la disposizione della FCA. Tuttavia, la banca londinese ha precisato che i clienti possono prelevare fondi da Binance ai propri conti bancari.

Martedì, la Banca Popolare Cinese ha preso provvedimenti contro una compagnia locale per il presunto trading di criptovalute nascosto dalle normali attività commerciali. A maggio, Pechino ha proibito ogni genere di attività legata alle criptovalute, costringendo la più grande comunità di crypto mining al mondo nelle sue regioni di cessare le attività o spostarsi all’estero.

In genere, un aumento dei prelievi di Bitcoin rappresenta l’intenzione dei trader di detenere la criptovaluta invece di scambiarla per altri asset, che siano criptovalute rivali o denaro fiat. Di conseguenza, con i prelievi di BTC complessivi a un massimo annuale, le aspettative rimangono elevate per un nuovo rialzo di Bitcoin spinto dal cosiddetto sentiment di “hodling.”

“Sembra che il retail sia tornato e stia HODLando!”

Nope. Looks like retail is back and #HODLing! — Johan Kirsten (@JohanKirsten1) July 6, 2021

Tuttavia, da maggio le riserve di Bitcoin totali sugli exchange sono rimaste relativamente stabili, indicando che il recente picco di prelievi ha avuto poco impatto sui saldi complessivi degli exchange.

Saldo di BTC sugli exchange. Fonte: Bybt.com

Occorre però precisare che i saldi di BTC sugli exchange possono variare notevolmente in base alla loro dominanza geografica.

Per esempio, le piattaforme di trading associate alla Cina e ai trader cinesi hanno segnalato cali dei propri saldi di Bitcoin. Queste includono Binance, le cui riserve di BTC sono diminuite di 7.214,97 unità nell’ultima settimana, e Huobi, che nello stesso periodo ha elaborato prelievi per un totale di 4.398,63 BTC. I saldi di BTC su OKEx sono calati solo di 1.357,53 BTC.

Al contrario, negli ultimi sette giorni l’exchange statunitense Kraken ha aggiunto 6.751,98 BTC alle sue riserve, le più alte tra gli exchange non cinesi, mentre il saldo di Coinbase è aumentato di 168,88 BTC.

Le idee e le opinioni espresse in questo articolo appartengono unicamente all’autore e non riflettono necessariamente i punti di vista di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi. Dovresti condurre una ricerca propria quando prendi una decisione.