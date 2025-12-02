L’ultimo ritracciamento di Bitcoin potrebbe aver già toccato il fondo, secondo l’asset manager Grayscale, che sostiene che il mercato sia sulla traiettoria per rompere il tradizionale ciclo quadriennale dell’halving e fissare nuovi massimi storici nel 2026.

Alcuni indicatori puntano già verso un minimo locale anziché un drawdown prolungato, tra cui l’elevata skew delle opzioni su Bitcoin (BTC), salita oltre quota 4 — un segnale che indica come gli investitori abbiano già coperto in modo “esteso” il rischio di ribasso.

Nonostante un calo del 32%, Bitcoin rimane sulla buona strada per superare il tradizionale ciclo quadriennale dell’halving, ha scritto Grayscale in un report pubblicato lunedì. “Sebbene le prospettive restino incerte, riteniamo che la tesi del ciclo quadriennale si rivelerà errata e che il prezzo di Bitcoin possa potenzialmente raggiungere nuovi massimi il prossimo anno”, si legge nel report.

Ritracciamento del Bitcoin rispetto ai precedenti cali. Fonte: research.grayscale.com

Tuttavia, la ripresa a breve termine di Bitcoin rimane limitata finché alcuni dei principali indicatori di flusso non mostreranno un’inversione, tra cui l’open interest sui futures, gli afflussi negli exchange-traded fund (ETF) e le vendite da parte degli holder di lungo periodo.

Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti — uno dei principali motori del momentum di Bitcoin nel 2025 — hanno esercitato una pressione ribassista significativa a novembre, accumulando 3,48 miliardi di dollari in deflussi netti, il loro secondo peggior mese di sempre, secondo Farside Investors.

Flusso ETF Bitcoin, in milioni di dollari USA. Fonte: Farside Investors

Più recentemente, però, la tendenza ha iniziato a invertirsi. I fondi hanno registrato quattro giorni consecutivi di afflussi, inclusi 8,5 milioni di dollari lunedì, suggerendo che l’interesse degli acquirenti di ETF sta lentamente tornando dopo il sell-off.

Sebbene il posizionamento di mercato indichi un “reset della leva finanziaria piuttosto che una rottura del sentiment”, la domanda chiave è se Bitcoin riuscirà a “riconquistare l’area dei 90.000 $ per evitare un ritorno verso il supporto nella fascia medio-bassa degli 80.000”, ha dichiarato a Cointelegraph Iliya Kalchev, analista della piattaforma di asset digitali Nexo.

La politica della Fed e la legge statunitense sulle crypto si profilano come catalizzatori per il 2026

Gli osservatori del mercato crypto attendono ora il più grande “fattore di oscillazione”, ovvero la decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve statunitense il 10 dicembre. Secondo Grayscale, la decisione della Fed e le indicazioni sulla politica monetaria fungeranno da catalizzatore significativo per il 2026.

I mercati stanno scontando un'probabilità dell'87% di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, in aumento rispetto al 63% di un mese fa, secondo lo strumento FedWatch del CME Group.

Probabilità di riduzione dei tassi di interesse. Fonte: CMEgroup.com

Più avanti nel 2026, Grayscale afferma che i continui progressi verso l’approvazione del Digital Asset Market Structure Act potrebbero rappresentare un ulteriore catalizzatore per stimolare “gli investimenti istituzionali nel settore”. Tuttavia, per fare reali passi avanti, le criptovalute devono rimanere una “questione bipartisan” e non trasformarsi in un tema di scontro politico in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

Il percorso legislativo è di fatto iniziato con l’approvazione del CLARITY Act alla Camera dei Rappresentanti, avanzato a luglio come parte della “crypto week” promossa dai Repubblicani. I leader del Senato hanno dichiarato di voler “costruire” sul testo approvato dalla Camera attraverso il Responsible Financial Innovation Act, con l’obiettivo di definire un quadro regolatorio più ampio per i mercati degli asset digitali.

Il disegno di legge è attualmente all’esame sia della Commissione Agricoltura del Senato, a maggioranza Repubblicana, sia della Commissione Bancaria del Senato. Il presidente della Commissione Bancaria, Tim Scott, ha affermato a novembre che la commissione punta ad avere il testo pronto per la firma entro l’inizio del 2026.