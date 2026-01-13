Cointelegraph
Mercato ribassista di Bitcoin ancora in gioco: Power law prevede prezzo di 65.000$

L'analisi della power law di Bitcoin suggerisce che il prezzo possa affrontare una nuova sfida intorno ai 65.000$ se il 2026 si rivelerà un anno di consolidamento.

Bitcoin (BTC) potrebbe trovarsi di fronte a un bivio decisivo in termini di prezzo se il 2026 dovesse rivelarsi un classico anno di mercato ribassista.

Fase ribassista di Bitcoin destinata a protrarsi

Una nuova analisi condotta da Jurrien Timmer, direttore macroeconomico globale presso Fidelity Investments, indica i 65.000$ come il prossimo livello chiave per il prezzo di BTC.

Dopo aver mantenuto la sua trendline basata sulla legge di potenza per gran parte dell'attuale mercato rialzista, BTC/USD potrebbe ora essere pronto per un nuovo test di un supporto inferiore, attualmente a 45.000$.

“Ora sta seguendo la curva a S di Internet molto più da vicino rispetto alla curva della legge di potenza”, riconosce Timmer.

La power law cerca di attribuire al prezzo un “valore equo”, e la storia dimostra che i cali verso la linea di supporto hanno spesso accompagnato i minimi a lungo termine.

“Per ora, la linea di demarcazione per Bitcoin è 65.000$ (massimo precedente), seguita da 45.000$. Quest’ultima è la trendline della power law”, prosegue Timmer.

“È ancora troppo presto per dirlo, ma se Bitcoin dovesse consolidarsi nel corso del prossimo anno, tale trendline potrebbe avvicinarsi a 65.000$ e diventare una linea di confine decisiva.”
Dati relativi alla power law di Bitcoin. Fonte: Jurrien Timmer/X


L'analisi mette in discussione il fatto che Bitcoin sia ancora soggetto a cicli di prezzo quadriennali. Secondo Timmer, i cicli di halving stanno influenzando sempre meno il prezzo con il passare del tempo, tuttavia i mercati ribassisti continueranno a verificarsi.

In risposta, il dirigente David Eng concorda sul fatto che i mercati ribassisti rimarranno una caratteristica di Bitcoin in quanto asset maturo.

“L'idea che Bitcoin sia ‘passato’ a un regime di prezzi a curva S senza mercati ribassisti fraintende il modo in cui si determinano i prezzi”, sostiene.

“Bitcoin è un bene scarso all'interno del sistema finanziario, non una curva a S autonoma come Internet.”
Modelli di valutazione di Bitcoin. Fonte: Jurrien Timmer/X

Eng aggiunge che Bitcoin ora deve affrontare cicli di prezzo più ampi e una minore volatilità complessiva.

Prezzo “compresso” di BTC necessita di rimbalzo

Come riportato da Cointelegraph, i cicli quadriennali sono divenuti oggetto di dibattito all'interno della community Bitcoin dopo che il 2025 si è chiuso in rosso.

BTC/USD non ha mai chiuso un anno post-halving con un valore inferiore rispetto a quello iniziale, e tra le reazioni si è assistito all'abbandono totale della teoria del ciclo.

Eng, tuttavia, prevede che i valori “compressi” della teoria della legge di potenza richiedano un rally di sollievo.

“Bitcoin non è in fase di stallo, ma sta oscillando al di sotto della sua curva di crescita di lungo periodo, e la storia ci insegna che la risoluzione arriva quando il prezzo recupera terreno, non quando la curva cede” dichiara ai suoi follower su X questo fine settimana.




