Bitcoin (BTC) potrebbe trovarsi di fronte a un bivio decisivo in termini di prezzo se il 2026 dovesse rivelarsi un classico anno di mercato ribassista. Fase ribassista di Bitcoin destinata a protrarsi Una nuova analisi condotta da Jurrien Timmer, direttore macroeconomico globale presso Fidelity Investments, indica i 65.000$ come il prossimo livello chiave per il prezzo di BTC. Dopo aver mantenuto la sua trendline basata sulla legge di potenza per gran parte dell'attuale mercato rialzista, BTC/USD potrebbe ora essere pronto per un nuovo test di un supporto inferiore, attualmente a 45.000$. “Ora sta seguendo la curva a S di Internet molto più da vicino rispetto alla curva della legge di potenza”, riconosce Timmer. La power law cerca di attribuire al prezzo un “valore equo”, e la storia dimostra che i cali verso la linea di supporto hanno spesso accompagnato i minimi a lungo termine. “Per ora, la linea di demarcazione per Bitcoin è 65.000$ (massimo precedente), seguita da 45.000$. Quest’ultima è la trendline della power law”, prosegue Timmer. “È ancora troppo presto per dirlo, ma se Bitcoin dovesse consolidarsi nel corso del prossimo anno, tale trendline potrebbe avvicinarsi a 65.000$ e diventare una linea di confine decisiva.” Dati relativi alla power law di Bitcoin. Fonte: Jurrien Timmer/X

L'analisi mette in discussione il fatto che Bitcoin sia ancora soggetto a cicli di prezzo quadriennali. Secondo Timmer, i cicli di halving stanno influenzando sempre meno il prezzo con il passare del tempo, tuttavia i mercati ribassisti continueranno a verificarsi. In risposta, il dirigente David Eng concorda sul fatto che i mercati ribassisti rimarranno una caratteristica di Bitcoin in quanto asset maturo. “L'idea che Bitcoin sia ‘passato’ a un regime di prezzi a curva S senza mercati ribassisti fraintende il modo in cui si determinano i prezzi”, sostiene. “Bitcoin è un bene scarso all'interno del sistema finanziario, non una curva a S autonoma come Internet.” Modelli di valutazione di Bitcoin. Fonte: Jurrien Timmer/X Eng aggiunge che Bitcoin ora deve affrontare cicli di prezzo più ampi e una minore volatilità complessiva. Prezzo “compresso” di BTC necessita di rimbalzo Come riportato da Cointelegraph, i cicli quadriennali sono divenuti oggetto di dibattito all'interno della community Bitcoin dopo che il 2025 si è chiuso in rosso. Correlato: Aumentano segnali rialzisti: RSI suggerisce rimbalzo a 105.000$ per BTC BTC/USD non ha mai chiuso un anno post-halving con un valore inferiore rispetto a quello iniziale, e tra le reazioni si è assistito all'abbandono totale della teoria del ciclo. Eng, tuttavia, prevede che i valori “compressi” della teoria della legge di potenza richiedano un rally di sollievo. “Bitcoin non è in fase di stallo, ma sta oscillando al di sotto della sua curva di crescita di lungo periodo, e la storia ci insegna che la risoluzione arriva quando il prezzo recupera terreno, non quando la curva cede” dichiara ai suoi follower su X questo fine settimana. Bitcoin is Compressed Below Its Growth Law, and Compression Always Resolves Upward



Bitcoin still obeys a single power law with extraordinary stability (R² ≈ 0.96) across 15+ years bubbles and crashes are oscillations, not regime changes.



