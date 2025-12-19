Bitcoin tagged $89,500 as US CPI data revealed sudden multiyear lows in inflation, but liquidations stayed high as the BTC price spiked.

All'apertura di Wall Street di giovedì, Bitcoin (BTC) ha registrato un aumento della volatilità, mentre i mercati reagivano ai dati sorprendenti sull'inflazione negli Stati Uniti. Bitcoin rimane instabile dopo “massiccio” calo del CPI Cointelegraph Markets Pro e TradingView riportano BTC/USD al di sopra degli 89.000$ prima di invertire la tendenza al ribasso. Grafico orario di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

La manovra ha fatto seguito alla pubblicazione, nel mese di novembre, dell'indice dei prezzi al consumo (CPI), caratterizzato da uno dei cali mensili più consistenti dal 2023, in netto contrasto con le aspettative. “L'indice complessivo è aumentato del 2,7% nei 12 mesi terminati a novembre, dopo un aumento del 3,0% nei 12 mesi conclusi a settembre”, conferma una dichiarazione ufficiale dell'Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti (BLS). Il BLS ha precisato che il rapporto sul CPI di ottobre non è stato pubblicato a causa della chiusura del governo. In risposta, la risorsa di trading The Kobeissi Letter ha guidato la sorpresa, suggerendo che i segnali contrari all'inflazione potrebbero continuare anche nel prossimo anno. “Ciò porta l'inflazione del CPI core negli Stati Uniti al livello più basso da marzo 2021”, scrive in un post su X. “Secondo tali dati, l'inflazione è ora al punto più vicino all'obiettivo del 2% fissato dalla Fed dalla pandemia. Il 2026 sarà un anno movimentato”. Variazione percentuale su 12 mesi dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) negli Stati Uniti. Fonte: BLS

Rispetto all'aumento previsto del 3,1%, il CPI è risultato inferiore di una “quantità enorme”, ha continuato il trader Crypto Trades. “Gli asset di rischio come $BTC stanno registrando un rialzo sulla scia di questo fenomeno, combinato con un forte calo del dollaro e dei rendimenti obbligazionari”, si legge in un post su X. “L'indice dei prezzi al consumo (CPI) annualizzato su tre mesi è ora leggermente superiore al 2%. Tale dato dovrebbe essere accolto con grande favore dalla Fed. A seguito di questi dati, si prevedono ulteriori tagli dei tassi di interesse”. Probabilità dei tassi obiettivo della Fed per la riunione del FOMC di gennaio. Fonte: CME Group

I dati forniti dallo strumento FedWatch Tool del CME Group indicano che la probabilità di un nuovo taglio dei tassi d'interesse nella riunione della Fed del 28 gennaio è pari al 26,6%. Prossimo minimo di prezzo a lungo termine per BTC? Come riportato da Cointelegraph, i trader hanno diffidato dell'andamento del prezzo di Bitcoin durante questa settimana e quella precedente a causa dei “fakeout” in entrambe le direzioni durante le sessioni di trading statunitensi. They’re just out here liquidating everyone and not even trying to hide it anymore.



I feel so bad for new traders trying to learn from this.$BTC pic.twitter.com/EntiVDbpYF — Roman (@Roman_Trading) December 18, 2025 Le accuse di “manipolazione” del mercato sono giunte proprio in seguito al raggiungimento dei limiti di liquidità sia al rialzo che al ribasso da parte di BTC/USD, che non è riuscito a sostenere un nuovo trend. In totale, secondo CoinGlass, le liquidazioni effettuate nelle 24 ore precedenti la stesura hanno superato i 630 milioni di dollari. Liquidazioni totali su criptovalute. Fonte: CoinGlass

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione di investimento e di trading comporta dei rischi, e i lettori dovrebbero svolgere le proprie ricerche prima di prendere una decisione. Pur impegnandoci a fornire informazioni accurate e tempestive, Cointelegraph non garantisce l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità di alcuna informazione contenuta in questo articolo. Questo articolo può contenere dichiarazioni previsionali soggette a rischi e incertezze. Cointelegraph non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dal tuo affidamento su queste informazioni.