I trader di Bitcoin evitano di assumere posizioni a causa dell'andamento laterale, mentre i mercati attendono la decisione della Corte Suprema sui dazi commerciali USA.

All'apertura di Wall Street di venerdì, Bitcoin (BTC) si è attestato a 90.000 dollari, mentre i mercati si preparavano ad accogliere le notizie sui dazi commerciali statunitensi. Previste decisioni sui dazi USA TradingView indica un andamento indeciso del prezzo di BTC in vista di una potenziale sentenza della Corte Suprema sui dazi, nota come catalizzatore della volatilità degli asset di rischio. Grafico orario di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView Commentando la notizia, la fonte di informazioni commerciali The Kobeissi Letter sottolinea che le previsioni davano per scontato che le misure commerciali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbero state dichiarate illegali. BREAKING: The US Supreme Court's ruling on President Trump's tariffs is expected as soon as today, with a 74% chance of tariffs being ruled illegal, per Polymarket.



Trump has asked Americans to "pray" that the Supreme Court does not rule his tariffs to be illegal. pic.twitter.com/ei2iTSVjJY — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 9, 2026 “La decisione potrebbe ridefinire la politica commerciale e avere ripercussioni sui mercati globali, compreso il settore crypto”, scrive Coin Bureau, piattaforma dedicata alla formazione nel settore crypto, in un post pubblicato su X. La notizia imminente ha relegato in secondo piano i dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti, inferiori alle aspettative. Come riportato da Cointelegraph, era già previsto che la Federal Reserve mantenesse i tassi di interesse agli attuali livelli nella riunione di gennaio. “La Fed è pronta a sospendere i tagli dei tassi di interesse”, ha affermato Kobeissi sulla base dei dati. Probabilità dei tassi obiettivo della Fed per la riunione del FOMC del 28 gennaio. Fonte: CME Group FedWatch Tool Inerzia di Bitcoin allontana i trader Tra i trader, BTC/USD rimane una coppia “no trade” in assenza di un trend chiaro. Correlato: Aumentano segnali rialzisti: RSI suggerisce rimbalzo a 105.000$ per BTC “Ancora in fase di oscillazione, come è stato negli ultimi due mesi circa. Non mi interessa affatto cercare di speculare sul prossimo movimento del 5%”, è quanto detto da Daan Crypto Trades su X. “Rilassiamoci fino alla fine dell'oscillazione di inizio anno, quando assisteremo a una svolta decisiva in una direzione o nell'altra”. Grafico a quattro ore dei perpetual BTC/USDT. Fonte: Daan Crypto Trades/X Un grafico correlato mostra l'interazione del prezzo con la sua media mobile (MA) a 200 periodi su intervalli di tempo di quattro ore. L'account di trading Deadline segnala 88.000 e 92.000$ come punti chiave di interesse, riferendosi a un “gap” non colmato nel mercato dei futures Bitcoin del CME Group da inizio anno. $BTC is currently in a no trading zone.



Either Bitcoin needs to reclaim the $92,000 level to prove the bulls are back, or it'll likely drop towards the $88,000 zone to fill that remaining CME gap.



Patience is the only play right now. pic.twitter.com/wfL0Gfo5NK — Deadline☠️🐧 (@cryptodeadline) January 9, 2026 “Qui le condizioni di mercato sono un po' complicate, dato che Bitcoin sta subendo un'altra correzione”, aggiunge Michaël van de Poppe, trader di criptovalute, analista e imprenditore. “Tuttavia, mantenere la media mobile a 21 giorni sarebbe ottimo, poiché ciò impedirebbe un'ulteriore cascata”. Grafico giornaliero BTC/USD con RSI, dati su volume. Fonte: Michaël van de Poppe/X





Questo articolo non contiene consulenza né raccomandazioni in materia di investimenti. Ogni decisione di investimento o di trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero svolgere le proprie ricerche prima di prendere una decisione. Sebbene ci impegniamo a fornire informazioni accurate e tempestive, Cointelegraph non garantisce l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità delle informazioni contenute in questo articolo. Questo articolo può contenere dichiarazioni previsionali soggette a rischi e incertezze. Cointelegraph non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dall’affidamento su tali informazioni.