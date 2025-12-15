Truffa romantica: Investitore in Bitcoin ingannato da AI

Secondo quanto riportato da un consulente finanziario specializzato in Bitcoin, un investitore in Bitcoin ha perso i propri risparmi pensionistici a causa di una truffa di tipo “pig butchering” dopo aver ignorato i ripetuti avvertimenti della sua società di consulenza.

Terence Michael, consulente e autore che collabora con The Bitcoin Adviser, ha dichiarato in un post su X che un cliente non identificato ha trasferito i propri Bitcoin (BTC) a un truffatore che si è finto trader e ha promesso di raddoppiare il suo patrimonio.

Michael ha riferito che il truffatore ha inoltre dichiarato di essere una donna innamorata dell'investitore, una tattica comune nelle truffe di pig butchering, che si basano sulla manipolazione emotiva piuttosto che su attacchi hacker diretti.

Nonostante “numerose telefonate” e una “serie di messaggi di testo”, Michael non è riuscito a convincere il suo cliente a non inviare i Bitcoin al truffatore.

“Il mio cliente stava cadendo vittima di una truffa di tipo ‘pig butchering’”, ha raccontato Michael domenica. “E ieri sera, mentre ero fuori a cena, ho ricevuto un messaggio devastante da parte sua in cui mi diceva di aver perso tutto”.

A differenza dei tradizionali attacchi hacker, le truffe di tipo “pig butchering” si basano sulla manipolazione emotiva delle vittime, che vengono indotte a inviare volontariamente i propri investimenti agli aggressori, spesso attraverso la falsa promessa di una relazione sentimentale.

Oltre a perdere i suoi sudati risparmi in Bitcoin destinati alla pensione, l'investitore, recentemente divorziato, aveva anche comprato un biglietto aereo al truffatore, nella speranza di incontrare una donna. Dopo l'invio dei fondi, l'aggressore ha ammesso che le foto utilizzate nella conversazione erano false e erano state generate utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, secondo quanto riferito da Michael.

Sottratti $5,5 miliardi in crypto nel 2024: è emergenza nazionale

Le truffe denominate “pig butchering” sono diventate un grave problema per i detentori di criptovalute, causando all’industria una perdita complessiva di 5,5 miliardi di dollari nel 2024, in 200.000 casi diversi.

Secondo la piattaforma di sicurezza blockchain Cyvers, essendo una sottocategoria delle truffe di phishing, il periodo medio di adescamento delle vittime è compreso tra una e due settimane nel 35% dei casi, mentre il 10% delle truffe prevede periodi di adescamento fino a tre mesi.

Statistiche sulle vittime di truffa. Fonte: Cyvers

A novembre, Chainalysis ha segnalato come le truffe di tipo “pig butchering” stiano diventando una questione di sicurezza nazionale.

“Una volta che ti capita, verrai inserito in una lista [...] e sarai ancora più esposto al rischio di essere nuovamente vittima di truffe”, dichiara Andrew Fierman, responsabile dell’intelligence per la sicurezza nazionale presso Chainalysis, in un episodio del podcast del novembre 2025.

A giugno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di oltre 225 milioni di dollari in criptovalute legate a truffe di tipo “pig butchering”.