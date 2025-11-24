Gli analisti del mercato crypto sono fiduciosi che la ripresa di Bitcoin possa proseguire, dal momento che la criptovaluta ha iniziato a risalire dopo aver toccato un bottom a poco più di 82.000 $ venerdì.

I titoli tecnologici e i mercati crypto hanno registrato forti ribassi nelle ultime due settimane “a causa dell’alternanza del mercato nelle aspettative di un taglio dei tassi”, ha scritto lunedì su X Charles Edwards, fondatore del Capriole Fund.

“Man mano che il mercato si stabilizza, è probabile che trascini Bitcoin un po’ più in alto”, ha aggiunto.

Gli analisti della società di wealth management Swissblock hanno inoltre affermato che Bitcoin (BTC) ha compiuto il primo passo concreto verso la formazione di un bottom.

“Il segnale di risk-off sta diminuendo drasticamente, il che ci dice due cose: la pressione di vendita si è attenuata e il peggio della capitolazione è probabilmente alle nostre spalle, per ora”.

Hanno aggiunto che questa settimana è fondamentale, poiché è necessario che “la pressione di vendita continui ad attenuarsi”.

Tuttavia, spesso si verifica una seconda ondata di vendite, più debole della prima e con i prezzi che mantengono i minimi precedenti, il che diventa uno dei segnali di bottom più affidabili, ha affermato Swissblock.

“La seconda ondata di solito segna l'esaurimento dei venditori e un ritorno del controllo a favore dei rialzisti”, hanno aggiunto gli analisti.

La pressione di vendita su Bitcoin sta diminuendo. Fonte: Swissblock

TradingView mostra che venerdì Bitcoin è sceso a 80.600 $ su Coinbase, il livello più basso dalla metà di aprile. Il calo ha portato la profondità della sua correzione dal massimo storico di inizio ottobre, superiore a 126.000 $, al 36%.

Aumentano le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed

La settimana scorsa la probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre era scesa al 30% circa, ma da allora è risalita al 70%, ha affermato Edwards.

Il CME FedWatch Tool, che monitora le probabilità del tasso target, attualmente indica una probabilità del 69,3% di un taglio di 0,25 punti base nella riunione della banca centrale del 10 dicembre.

“Che differenza possono fare due giorni nelle aspettative di mercato”, ha commentato l’account di analisi Global Markets Investor, che ha condiviso un grafico su Polymarket che mostra il ribaltamento delle previsioni.

Le previsioni di un taglio dei tassi da parte della Fed tornano al 70%. Fonte: Global Markets Investor

Imminente immissione di liquidità

“Non mi sorprenderebbe affatto se la Fed annunciasse qualcosa in merito alla ‘gestione delle riserve’ durante la prossima riunione... in sostanza, un'espansione della liquidità”, ha affermato domenica l'analista di mercato “Sykodelic”.

La banca centrale dovrà iniettare liquidità ad un certo punto, “altrimenti falliranno”, hanno aggiunto.

“Se scommetti su un bear market che durerà un anno, in pratica stai scommettendo che gli Stati Uniti si lasceranno andare alla bancarotta”.

I tagli dei tassi di interesse e l’aumento della liquidità sono generalmente fattori rialzisti per gli asset ad alto rischio, come le criptovalute, e i precedenti periodi di quantitative easing sono stati seguiti da forti rally.