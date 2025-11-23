Oggi i Bitcoiner si dimostrano notevolmente più ottimisti sui social media, grazie al fatto che le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense a dicembre sono quasi raddoppiate rispetto al giorno precedente.

Alcuni operatori del mercato crypto ipotizzano che ciò potrebbe costituire il catalizzatore di cui Bitcoin (BTC) ha bisogno per arrestare la tendenza al ribasso.

“Vediamo se è sufficiente per individuare un bottom per ora”, afferma l’analista crypto Moritz in un post pubblicato venerdì, mentre il prezzo di Bitcoin si attesta a 85.071$, in calo del 10,11% negli ultimi sette giorni, stando a CoinMarketCap.

Venerdì, le probabilità di un taglio dei tassi di interesse nella riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di dicembre sono quasi raddoppiate al 69,40%, secondo quanto riportato dal CME FedWatch Tool. Solo il giorno prima, giovedì, erano inferiori di quasi il 30,30%, attestandosi al 39,10%.

Le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense sono aumentate del 30,30% venerdì. Fonte: CME Group

Molti operatori del mercato hanno attribuito il picco, almeno in parte, alle dichiarazioni accomodanti del presidente della Fed di New York John Williams, il quale sostiene che la Fed possa tagliare i tassi “nel breve termine” senza compromettere il proprio obiettivo di inflazione. L'analista di Bloomberg Joe Weisenthal sottolinea che si tratta del motivo per cui le probabilità sono “aumentate in modo significativo”.

Analista: Situazione appare “incredibilmente ottimistica”

Tuttavia, l'economista Mohamed El-Erian avrebbe avvertito gli operatori di mercato di non lasciarsi “trasportare” dai commenti. Nel frattempo, la community crypto avrebbe reagito in modo ancora più ottimista. “Di solito ciò sarebbe positivo”, avrebbe affermato Mister Crypto in un post pubblicato venerdì su X.

Il taglio dei tassi da parte della Fed sarebbe tipicamente positivo per gli asset di rischio come Bitcoin e il mercato crypto in generale, poiché gli asset tradizionali come le obbligazioni e i depositi a termine diventerebbero meno redditizi per gli investitori.

L'analista crypto Jesse Eckel evidenzia l'aumento delle probabilità di un taglio dei tassi e afferma: “Se si guarda al quadro generale, la situazione è incredibilmente rialzista”.

“Non capisco perché continuiamo a scendere”, sostiene Eckel. “Stiamo passando da un ciclo di inasprimento a uno di allentamento”, aggiunge.

L'analista crypto Curb ritiene che “le criptovalute esploderanno in un massiccio rally”.

Probabilità taglio tassi erano state precedentemente “svalutate”

Venerdì Coinbase Institutional ha dichiarato in un post su X: “Sebbene stavolta i mercati propendano per un ‘no al taglio’, riteniamo che le probabilità di un taglio dei tassi siano in realtà sottovalutate. Recenti ricerche sui dazi, dati del mercato privato e indicatori di inflazione in tempo reale suggeriscono il contrario”.

Correlato: Analisti: Deflussi da BTC ETF sono “ribilanciamenti tattici”, non fughe istituzionali

“Dalla riunione del FOMC di ottobre, i futures sono passati dall'aspettativa di un taglio di 25 punti base a quella di un mantenimento dei tassi, principalmente a causa dei crescenti timori di inflazione”, spiega Coinbase Institutional.

“Tuttavia, alcuni studi dimostrano che gli aumenti dei dazi possono ridurre l'inflazione e aumentare la disoccupazione nel breve termine, agendo come shock negativi sulla domanda”, prosegue.

Ciò avviene in un momento in cui il sentiment dell'intero mercato crypto è rimasto debole negli ultimi sette giorni. Il Crypto Fear & Greed Index, che misura il sentiment complessivo del mercato, ha registrato un punteggio di “paura estrema” pari a 14 nel suo aggiornamento di venerdì.