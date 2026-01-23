Diversi analisti avvertono che Bitcoin potrebbe scendere verso i 30.000$ a febbraio, riflettendo l'andamento dei prezzi dei precedenti cicli quadriennali.

Il calo del 30% di Bitcoin (BTC) dai massimi storici non sembra aver scoraggiato i grandi investitori, che durante il mese di gennaio hanno continuato ad aumentare le loro partecipazioni. Shark di Bitcoin acquistano ribassi Mercoledì, i cosiddetti “squali”, ovvero entità che detengono tra 100 e 1.000 BTC, erano impegnati ad accumulare Bitcoin al ritmo più veloce dal 2013, secondo i dati mostrati da Glassnode. Variazione della posizione netta degli shark BTC (media su 30 giorni). Fonte: Glassnode Questi soggetti, che in genere includono i primi acquirenti e i trading desk istituzionali, hanno accumulato Bitcoin nonostante l'ultima correzione a circa 87.900$ da quasi 98.000$. Di conseguenza, l'accumulo suggerisce che i grandi investitori considerano l'attuale calo di BTC come un'opportunità di acquisto, dimostrando fiducia nelle sue prospettive rialziste a lungo termine. Storicamente, picchi simili nell'accumulo da parte degli shark hanno preceduto forti rialzi, tra cui un aumento di prezzo di circa il 160% in un anno e il movimento di metà 2024 che ha visto BTC salire da circa 54.000$ a oltre 116.000$. Analista: A febbraio BTC crollerà a 35.000$ Gli analisti che seguono il ciclo quadriennale di Bitcoin avvertono che il calo plurimensile continuerà nelle prossime settimane. Ad esempio, l'analista Lofty sostiene che il prezzo di BTC potrebbe scendere a 35.000$ a febbraio, citando una “trappola rialzista perfetta” dopo che Bitcoin non è riuscito a mantenersi al di sopra del limite superiore del suo canale ascendente, come mostrato di seguito. Grafico BTC/USDT che confronta le tendenze del 2021 e del 2026. Fonte: TradingView/Lofty Ha paragonato la struttura al doppio massimo registrato da Bitcoin nel 2021, quando i successivi tentativi di breakout hanno intrappolato gli acquirenti tardivi prima che seguissero diversi mesi di vendite massive. Tuttavia, diverse importanti società di criptovalute hanno contestato tali scenari ribassisti, sottolineando che il ciclo quadriennale di Bitcoin è ormai esaurito. Tra queste figura Grayscale Investments, che prevede un nuovo record del prezzo di BTC nella prima metà del 2026 grazie all'adozione istituzionale. Anche Bitwise prevede che il 2026 sarà un “anno positivo” per Bitcoin.

