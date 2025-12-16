Come le whale Bitcoin influenzano i mercati e i segnali da ignorare

Per oltre un decennio, i maggiori detentori di Bitcoin hanno agito come forze invisibili dietro molti dei più grandi rialzi e dei crolli più profondi del mercato.

Queste cosiddette whale hanno sempre esercitato un'influenza enorme, ma il loro comportamento nel corso del 2025 suona come un importante cambiamento in atto che potrebbe rimodellare radicalmente il comportamento di Bitcoin (BTC) all'approssimarsi del 2026.

Ciò che alcuni trader hanno considerato un punto di svolta è avvenuto il 10 ottobre, giorno che molti trader ora considerano la fine non ufficiale dell'ultimo mercato rialzista delle criptovalute. Sebbene miliardi di posizioni retail siano state spazzate via in pochi minuti, stando ai dati on-chain, una delle prime whale di Bitcoin ha incassato circa 200 milioni di dollari di profitti.

Allo stesso tempo, grandi wallet rimasti inattivi per lungo tempo sono improvvisamente tornati in vita, movimentando migliaia di BTC per la prima volta dopo anni. La tempistica ha sollevato una domanda familiare ma scomoda: quanto potere hanno realmente le whale sul prezzo di Bitcoin e cosa può dirci il loro comportamento sulla prossima fase di mercato?

L'ultimo video di Cointelegraph approfondisce tali questioni, utilizzando dati on-chain e approfondimenti di esperti per esaminare sia le prime whale “OG” sia la nuova classe di whale istituzionali, inclusi gli exchange-traded fund (ETF) e le società di tesoreria quotate in borsa.

Esaminiamo perché le whale OG hanno venduto pesantemente quest'anno, come le istituzioni hanno assorbito tale offerta e perché la domanda istituzionale sembra ora rallentare. Spieghiamo anche perché i trader retail spesso interpretano male l'attività delle whale e come questi segnali possano portare a decisioni sbagliate.

