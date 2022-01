Bitpanda, piattaforma austriaca dedicata all'acquisto e alla vendita di una vasta gamma di asset digitali, ha stretto un accordo con la Federazione Italiana Rugby (FIR): l'exchange sarà il main sponsor della Nazionale Italiana di Rugby Maschile e Under 20 in occasione del Sei Nazioni 2022, il cui inizio è in programma il 5 febbraio 2022.

Il Sei Nazioni è uno dei più importanti tornei di rugby a 15 al mondo, al quale partecipano le squadre nazionali di Galles, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Francia e Italia.

"Il mondo che cambia, compreso quello del rugby, ci impone di strutturare la nostra Federazione per affrontare al meglio le sfide che il futuro ci porrà di fronte, dentro e fuori dal campo. Una struttura dinamica, tecnologicamente avanzata e capace di interagire agilmente con i propri tesserati ed i Club attraverso gli strumenti che scienza, tecnologia, informatica possono oggi metterci a disposizione. Il tutto ben ancorato alle nostre tradizioni e ai nostri valori," ha dichiarato Marzio Innocenti, Presidente della FIR.

Nazionale Italiana di Rugby Maschile, sulla maglia il logo di Bitpanda.

Anche Orlando Merone, Country Manager di Bitpanda per l'Italia, ha espresso il proprio entusiasmo per questa partnership:

"Noi di Bitpanda vogliamo sparigliare le carte nel mondo degli investimenti. E lo stesso vuole fare la Federazione Italiana Rugby nello sport. Siamo felici di diventare Main Partner e Sponsor di Maglia della F.I.R. per la Nazionale maggiore e per quella Under 20 in occasione del Sei Nazioni 2022: un’opportunità unica per far conoscere sempre più il nostro brand e la nostra offerta in Italia e nel mondo. Il rugby ruota attorno a valori quali integrità, rispetto delle regole e disciplina. Lo stesso vale per noi. Auguriamo una continua crescita ed ogni successo futuro alla Nazionale maggiore e alla Nazionale Under-20 di rugby."