L'ETF spot Bitcoin di BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT), si è classificato al sesto posto in termini di afflussi netti, nonostante risulti l'unico fondo nella fascia alta ad aver registrato un rendimento negativo durante l'anno.

I dati condivisi dall'analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas rivelano infatti che IBIT ha registrato afflussi pari a circa 25 miliardi di dollari da inizio anno, nonostante la sua performance annuale sia in rosso. In confronto, diversi ETF tradizionali su azioni e obbligazioni che precedono IBIT nella classifica hanno registrato guadagni a doppia cifra, mentre l'ETF GLD, sostenuto dall'oro, in rialzo di oltre il 60% nell'anno, ha attirato meno capitali rispetto a IBIT.

Balchunas descrive il risultato come un “segnale davvero positivo” per il lungo termine, sostenendo che i flussi rivelano più informazioni sul comportamento degli investitori rispetto all’andamento dei prezzi a breve termine.

“Se si possono ottenere 25 miliardi di dollari in un anno negativo, immaginate il potenziale di flusso in un anno positivo”, afferma, sottolineando quello che definisce un “HODL clinic” da parte degli investitori più maturi e di lungo termine.

IBIT registra afflussi netti ma rendimenti negativi. Fonte: Eric Balchunas

Correlato: Fondo su Bitcoin di BlackRock supera i $70 miliardi, il più rapido della storia tra gli ETF

Perché gli ingenti acquisti di ETF non stimolano il rialzo di Bitcoin?

Nel frattempo, un operatore del mercato crypto si è chiesto perché gli acquisti istituzionali sostenuti tramite ETF non si siano tradotti in un andamento dei prezzi più forte.

In risposta, Balchunas suggerisce che il mercato potrebbe comportarsi più come una asset class matura, in cui i primi detentori realizzano profitti e adottano strategie di reddito, come la vendita di opzioni call, piuttosto che inseguire rialzi immediati. Ha inoltre ricordato la crescita superiore al 120% registrata da Bitcoin nel corso dell'anno precedente, temperando le aspettative di guadagni continui.

Venerdì, gli ETF spot statunitensi su Bitcoin (BTC) hanno registrato deflussi netti per 158 milioni di dollari, con l'FBTC di Fidelity unico fondo a registrare afflussi. Nel frattempo, gli ETF spot su Ether (ETH) hanno registrato deflussi per 75,9 milioni di dollari, prolungando la loro serie negativa a sette giorni consecutivi.

Correlato: L'ETF più redditizio di BlackRock è ormai a un passo dai $100 miliardi

BlackRock difende IBIT dopo i deflussi

A novembre, l'ETF spot su Bitcoin di BlackRock ha subito forti pressioni, tanto che il fondo IBIT, fiore all'occhiello della società, ha registrato deflussi netti per circa 2,34 miliardi di dollari, inclusi due giorni di prelievi ingenti a metà mese. Nonostante il calo, i dirigenti di BlackRock hanno minimizzato le preoccupazioni.

Intervenendo alla Blockchain Conference 2025 di San Paolo, Cristiano Castro, direttore dello sviluppo aziendale di BlackRock, ha affermato che gli ETF Bitcoin della società sono ormai divenuti una delle principali fonti di reddito. A suo avviso, gli ETF sono concepiti per facilitare l'allocazione del capitale e la gestione del flusso di cassa, rendendo normali i periodi di compressione e deflusso.