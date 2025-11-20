Bullish, crypto exchange orientato alle istituzioni e società madre di CoinDesk, ha registrato il trimestre più forte dalla sua quotazione in borsa, sostenuto dal forte aumento dell'attività istituzionale sul suo nuovo mercato spot statunitense e da un desk di opzioni crypto che ha superato il miliardo di dollari di volume.

Secondo quanto annunciato mercoledì dalla società, Bullish avrebbe registrato un utile netto di 18,5 milioni di dollari, in netto miglioramento rispetto alla perdita di 67,3 milioni di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente. Il fatturato rettificato è aumentato del 72% su base annua, raggiungendo i 76,5 milioni di dollari, mentre l'EBITDA rettificato è salito da 7,7 milioni a 28,6 milioni di dollari.

Anche l'utile netto rettificato è tornato positivo a 13,8 milioni di dollari, sebbene il fatturato rettificato delle transazioni sia sceso da 32,9 milioni di dollari a 26,7 milioni di dollari, riflettendo volumi di trading più contenuti.

Il prezzo delle azioni di Bullish non ha reagito positivamente alla notizia. Nelle prime ore di negoziazione ha registrato un calo superiore al 6% e rimane in ribasso di quasi il 40% rispetto al mese scorso.

Bullish ha fatto il suo debutto alla Borsa di New York (NYSE) il 13 agosto, registrando un aumento del 218% dal prezzo di IPO di 37$ fino a un massimo intraday di 188$. Da allora ha ceduto i guadagni iniziali e le azioni ora oscillano intorno ai 35$.

Società crypto pubbliche nel 2025

In un contesto caratterizzato da un'amministrazione statunitense favorevole alle criptovalute e da una maggiore chiarezza sulle stablecoin grazie al GENIUS Act, il 2025 è risultato un anno di svolta per le società di criptovalute che hanno fatto il loro ingresso sui mercati pubblici. Tuttavia, nonostante un debutto forte sul mercato, molte società crypto hanno faticato a mantenere i guadagni iniziali.

A giugno, l'emittente di stablecoin Circle ha debuttato alla Borsa di New York, registrando un aumento del 167% nel suo primo giorno di negoziazione. Le azioni hanno debuttato a 31$, chiudendo la giornata a 82$. Attualmente vengono scambiate a circa 71$, stando ai dati di Yahoo Finance.

Figure, un marketplace basato su blockchain per prodotti finanziari, ha esordito sul Nasdaq l'11 settembre dopo aver aumentato il prezzo dell'IPO da 18 a 25$ a causa della forte domanda. Il titolo ha registrato un balzo di quasi il 25% nel suo primo giorno di negoziazione e ha raggiunto un massimo di 49,17$ l'8 ottobre. Attualmente viene scambiato a circa 38,15$.

L'exchange crypto Gemini Space Station (GEMI) ha debuttato sul Nasdaq il 12 settembre a 28$ per azione, ben al di sopra della sua fascia originale compresa tra 17$ e 19$. Il titolo è salito a 40$ nelle prime contrattazioni prima di invertire la tendenza e attualmente viene scambiato a circa 11,60$.

Fonte: Yahoo Finance

Mercoledì l'exchange Kraken ha annunciato la presentazione riservata di una proposta preliminare S-1 alla Securities and Exchange Commission statunitense, compiendo il primo passo formale verso una potenziale offerta pubblica iniziale.