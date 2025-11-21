Mercoledì ARK Invest di Cathie Wood ha aumentato la sua esposizione in titoli crypto, acquistando Bullish, Circle Internet Group e BitMine Immersion Technologies attraverso diversi fondi negoziati in borsa (ETF), mentre le azioni continuavano a scendere in territorio negativo.

In base alla comunicazione giornaliera sulle operazioni di ARK, l'ETF ARK Fintech Innovation (ARKF) ha acquistato 48.011 azioni di Bullish, mentre l'ETF ARK Next Generation Internet (ARKW) 92.670. L'ARK Innovation ETF (ARKK) ha compiuto la manovra più importante del gruppo, acquisendo 322.917 azioni di Bullish, per un totale di 16,8 milioni di dollari.

ARK ha proseguito con acquisti consistenti di Circle, la società emittente della stablecoin USDC (USDC). ARKF ha rilevato 22.327 azioni e ARKW 43.174, mentre ARKK ne ha aggiunte 150.518, acquisendo circa 15 milioni di dollari di azioni dell'emittente della stablecoin.

ARK ha anche incrementato le azioni BitMine. ARKF 26.923 e ARKW 51.954. ARKK ha accumulato il singolo importo più elevato con 181.774 azioni, portando l'importo totale a 7,6 milioni di dollari.

Correlato: ARK Invest riprende la corsa agli acquisti crypto aggiungendo BitMine e Bullish

Titoli crypto in ulteriore calo

L'acquisto si inserisce in un contesto di generale indebolimento dei titoli esposti alle criptovalute, con il mercato crypto che continua a ripiegare dai massimi raggiunti ad ottobre.

Bullish perde il 3,63% nella giornata, chiudendo a 36,39$ e continuando la sua recente discesa, prima di recuperare leggermente nelle contrattazioni after-hour. Circle chiude la sessione in calo di quasi il 9% a 69,72$. BitMine chiude la giornata in calo del 9,5% a 29,18$, nonostante abbia recuperato oltre il 6% dopo la chiusura.

Le azioni BitMine chiudono la giornata in calo del 9,5%. Fonte: Google Finance

La società di tesoreria Bitcoin Strategy, guidata da Michael Saylor, è stata colpita ancora più duramente, registrando un calo del 9,82% nella giornata prima di recuperare alcune perdite nell'after hours.

In particolare, ARK ha effettuato una serie di acquisti nell'ultima settimana, nonostante il crollo dei prezzi delle criptovalute. Lunedì, la società ha acquistato 10,2 milioni di dollari di azioni BitMine, mentre il prezzo delle azioni scendeva a un nuovo minimo storico.

Correlato: ARK Invest di Cathie Wood aggiunge azioni BitMine mentre cede Tesla per $30M

Nvidia registra utili eccezionali

Come riportato da Cointelegraph, mercoledì Nvidia ha registrato un altro trimestre da record, con un fatturato di 57 miliardi di dollari e un utile di 31,9 miliardi di dollari, entrambi ben al di sopra delle aspettative di Wall Street. Il produttore di chip ha anche pubblicato una forte previsione di fatturato per il quarto trimestre pari a 65 miliardi di dollari, alleviando settimane di ansia del mercato sul possibile raffreddamento della domanda di IA.

I risultati positivi hanno migliorato il sentiment nei confronti dei titoli tecnologici e legati alle criptovalute. Le azioni Nvidia hanno registrato un balzo superiore al 5% dopo la chiusura delle contrattazioni e lo slancio si è esteso anche alle grandi società tecnologiche, con Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta che hanno tutte registrato guadagni dopo la chiusura delle contrattazioni.