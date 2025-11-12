CleanSpark, società di mining Bitcoin quotata al Nasdaq, sta raccogliendo capitali per espandere le proprie attività di mining e data center, mentre i principali miner si orientano verso infrastrutture basate sull'intelligenza artificiale (AI).

Martedì CleanSpark ha annunciato un'offerta di obbligazioni convertibili senior per un valore di 1,15 miliardi di dollari, con l'obiettivo di raccogliere ulteriori capitali per espandere le proprie attività di mining Bitcoin (BTC).

La società di mining stima di raccogliere circa 1,13 miliardi di dollari di proventi netti, o 1,28 miliardi di dollari se gli acquirenti iniziali eserciteranno tutte le loro opzioni per acquistare ulteriori obbligazioni convertibili. L'offerta dovrebbe concludersi il 13 novembre, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di chiusura.

Cleanspark ha dichiarato che utilizzerà 460 milioni di dollari per riacquistare azioni ordinarie dagli investitori, mentre il resto sarà utilizzato per espandere il portafoglio energetico e immobiliare dell'azienda, sviluppare l'infrastruttura dei data center, rimborsare i debiti in essere garantiti da Bitcoin e coprire le spese generali.

CleanSpark ha dichiarato che riacquisterà le proprie azioni ordinarie dagli investitori in note convertibili tramite “transazioni negoziate privatamente” al prezzo di 15,03 $ per azione, ovvero il prezzo di chiusura del Nasdaq di lunedì.

L'offerta di azioni ordinarie arriva quasi un anno dopo la raccolta da 550 milioni di dollari da parte di CleanSpark tramite un'offerta privata simile di note convertibili, conclusasi il 17 dicembre 2024, come riportato all'epoca da Cointelegraph.

Principali società di mining Bitcoin in base all'hashrate operativo. Fonte: Bitcoinminingstock.io

CleanSpark è la seconda società di mining Bitcoin al mondo dopo Marathon Holdings, con un hashrate operativo di 46,60 exahash al secondo (EH/s), secondo i dati di Bitcoinminingstock.io.

Le società di mining Bitcoin si stanno espandendo nelle infrastrutture di data center per l’AI

Alcune delle più grandi società di mining Bitcoin si sono lanciate nell'infrastruttura dati AI per diversificare i loro flussi di entrate, in parte spinte dalla pressione post-halving di Bitcoin.

Le azioni di CleanSpark sono salite del 13% in un giorno quando il miner Bitcoin ha annunciato per la prima volta la sua espansione nell'AI il 20 ottobre, secondo quanto riportato da Cointelegraph.

“Abbiamo rivisto l'intero portafoglio partendo dai principi fondamentali per valutare l'idoneità dell'intelligenza artificiale e abbiamo identificato la Georgia come una regione strategica sia per la potenziale conversione che per l'espansione”, ha dichiarato Scott Garrison, chief development officer e vice presidente esecutivo di ClearSpark.

All'inizio di novembre, la società di mining Bitcoin IREN ha firmato un accordo quinquennale del valore di 9,7 miliardi di dollari per fornire a Microsoft l'accesso alle GPU Nvidia ospitate nei suoi data center, sottolineando ulteriormente la crescente sinergia del settore con la IA.

A giugno, Core Scientific ha annunciato un accordo da 3,5 miliardi di dollari con il provider di cloud AI CoreWeave per fornire ulteriori 200 megawatt di infrastruttura a supporto delle sue operazioni di high-performance computing (HPC). L’accordo dovrebbe generare oltre 3,5 miliardi di dollari nel corso dei 12 anni di contratto per il miner Bitcoin.

L'espansione dell'intelligenza artificiale potrebbe aver salvato l'attività di Core Scientific, poiché la società aveva inizialmente presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11 nel 2022, due anni prima di essere nuovamente quotata al Nasdaq in vista della sua svolta verso il settore AI.