Mercoledì sera, gli appassionati di CryptoPunks si sono riuniti presso la casa d'aste Sotheby's di New York City per quello che si è rivelato essere un non-evento, dopo che il venditore di 104 CryptoPunks ha deciso di fare marcia indietro.

Sulla scia di questo annuncio, ha tuttavia avuto luogo una discussione dal vivo sulla storia dei token non fungibili (NFT) e dei CryptoPunk. Il panel era composto da Sherone Rabinovitz, tecnologo ed esperto di CryptoPunk, e Kenny Schachter, critico e curatore d'arte. Il moderatore è stato Colborn Bell, fondatore del Museum of Crypto Art.

"Should we just tell everyone that there are actually 100,000 Punks?"



Pre-panel shenanigans with Colborn Bell, ahead of tonight's "PUNK-IT!" #CryptoPunks auction at @sothebys



Super curious to see what transpires over the next several hours...@co1born @MuseumofCrypto pic.twitter.com/EDhzN32O2E