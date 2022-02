Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (BCE), ha invitato i legislatori ad approvare un quadro normativo sulle criptovalute, per impedire alla Russia di aggirare le sanzioni economiche utilizzando asset digitali.

Parlando ai giornalisti in una riunione informale fra i ministri dell'economia e delle finanze, Lagarde ha affermato che la Banca centrale europea avrebbe "con fermezza e rigore" attuato le sanzioni alla Russia, imposte dai legislatori europei in risposta all'invasione dell'Ucraina. Per evitare che la Russia possa utilizzare le criptovalute per eludere alcune di queste misure, il presidente della BCE ha sollecitato l'approvazione di un quadro normativo sugli asset digitali:

"Ogni qual volta c'è un divieto, una messa al bando, o un meccanismo in atto per boicottare o proibire, vi saranno sempre maniere criminali per aggirare tali divieti. È di fondamentale importanza che il MiCA venga approvato il più rapidamente possibile, in modo da avere un quadro normativo all'interno del quale i crypto-asset possano essere tracciati."

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea. Fonte: YouTube

Il MiCA, o Markets in Crypto Assets, propone di creare "un quadro normativo per il mercato delle criptovalute, che supporti l'innovazione e attinga al potenziale degli asset digitali in un modo che possa preservare la stabilità finanziaria e proteggere gli investitori." Presentata per la prima volta alla Commissione europea nel settembre 2020 e adottata dal Consiglio europeo nel novembre 2021, la proposta doveva essere votata lunedì dal Parlamento europeo.

Tuttavia, venerdì il relatore Stefan Berge ha annunciato di aver posticipato il voto a causa della preoccupazione che la legge possa essere erroneamente interpretata come un divieto al mining Proof-of-Work.

Giovedì, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato una serie di sanzioni volte a imporre "costi devastanti" alla Russia. Il presidente ha annunciato che gli Stati Uniti e i loro alleati imporranno sanzioni a cinque delle principali banche con sede in Russia, nonché a diversi cittadini d'élite che si sono "arricchiti a spese dello stato russo". Le misure economiche statunitensi non includono tuttavia il taglio della Russia dal sistema di pagamento SWIFT o dai trasferimenti di criptovalute.

La situazione in Ucraina è ancora in rapida evoluzione, ma ci sono state segnalazioni di bombardamenti russi in tutto il paese, incluso un aeroporto militare vicino alla capitale Kiev. I membri della community crypto hanno offerto donazioni all'esercito ucraino e alle organizzazioni locali.