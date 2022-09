Il 7 settembre 2022 segna un anno esatto da quando El Salvador è diventato il primo Paese al mondo ad adottare Bitcoin (BTC) come legal tender.

Nel sostenere l'adozione del Bitcoin, Nayib Bukele, presidente di El Salvador, ha promesso che questa misura sarebbe stata vantaggiosa per il 70% della popolazione locale che, nel 2021, non aveva accesso ai servizi bancari.

Il governo salvadoregno ha anche pubblicizzato Bitcoin come strumento per attrarre investimenti stranieri, creare nuovi posti di lavoro e ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense nell'economia del Paese.

È lecito chiedersi quali siano i reali vantaggi dell'adozione del Bitcoin in El Salvador, dato che quest'ultimo ha perso circa il 60% del suo valore da quando il Paese ha adottato la criptovaluta come moneta legale.

Esattamente in questo giorno a distanza di un anno, BTC era scambiato a circa 46.000$, secondo i dati di CoinGecko. Il 6 settembre 2021, il governo salvadoregno ha effettuato il primo acquisto di Bitcoin, ottenendone 200 per 10,36 milioni di dollari, a un prezzo medio di 51.800$. Si tratta di una differenza notevole rispetto ai prezzi attuali, dal momento che martedì la valuta è sceso al di sotto dei 19.000$. Al momento in cui scriviamo, Bitcoin è scambiato a 18.806$, con un calo di oltre il 64% nell'ultimo anno.

Grafico del prezzo del Bitcoin a un anno. Fonte: CoinGecko

Secondo i dati del portfolio tracker di Nayib Bukele, El Salvador è in perdita su tutti i 10 acquisti di Bitcoin che il governo ha effettuato da quando ha adottato la valuta come moneta legale. Il governo salvadoregno ha acquistato finora un totale di 2.381 BTC, che ai prezzi attuali valgono 62 milioni di dollari in meno rispetto al prezzo pagato da El Salvador per acquistare le sue attuali riserve.

Il ministro delle Finanze di El Salvador, Alejandro Zelaya, ha sottolineato in precedenza che, nonostante il calo dei prezzi, il Paese non ha subito perdite sugli acquisti di BTC perché non ha venduto le posizioni. Il governo salvadoregno ha anche più volte rimandato il suo progetto di emissione di obbligazioni in Bitcoin, adducendo condizioni di mercato sfavorevoli e questioni geopolitiche.

Tra il crollo dei prezzi delle criptovalute e il mercato ribassista in corso, alcuni osservatori del settore hanno iniziato a definire l'adozione dei Bitcoin da parte di El Salvador come un "esperimento fallito". Altri hanno suggerito che questo potrebbe non essere il caso, in quanto il progetto ha apparentemente avuto un impatto positivo sull'economia e sul mercato finanziario di El Salvador, incluso il costo delle transazioni.

Bram Cohen, il creatore di BitTorrent e fondatore di Chia Network, è intervenuto martedì su Twitter per sottolineare che la quantità di benefici spesso "non è molto correlata alla quantità di denaro che genera". Ha suggerito che alcune banche hanno dovuto tagliare i tassi a causa dell'emergere di transazioni Bitcoin più economiche in El Salvador.

La stessa cosa potrebbe accadere in El Salvador. Ora che esiste un metodo economico per effettuare le rimesse utilizzando la criptovaluta, le banche hanno dovuto ridurre i tassi fino al punto in cui la loro esperienza utente leggermente migliore vale il prezzo. — Bram Cohen (@bramcohen) September 6, 2022

Secondo la Central Reserve Bank di El Salvador, i salvadoregni residenti all'estero hanno inviato più di 50 milioni di dollari in rimesse da gennaio a maggio 2022. L'adozione di Bitcoin e del portafoglio Chivo, sostenuto dal governo salvadoregno, ha inoltre contribuito a un aumento del 400% delle transazioni della Lightning Network nel 2022.

"El Salvador sarà il terreno di prova per molte innovazioni nell'ambito del Bitcoin", ha dichiarato Jose Lemus, CEO di Ibex Mercado. Ha osservato che non c'è nessun'altra giurisdizione che combini il "quadro normativo, la volontà politica, l'adozione e la gamma di strumenti e, soprattutto, la necessità di Bitcoin". Ha aggiunto:

"Questo rende El Salvador il luogo perfetto per sperimentare in sicurezza nuove applicazioni Lightning e per costruire un fiorente ecosistema di servizi affidabili, collaudati e interconnessi."

La legge sul Bitcoin di El Salvador ha avuto successo anche in termini di attrazione di investimenti stranieri e turismo. Come riportato in precedenza da Cointelegraph, il turismo in El Salvador ha registrato un'impennata nella prima metà del 2022, con un aumento di circa l'82%, dal momento che 1,1 milioni di turisti sono giunti nel Paese quest'anno.