Nella giornata di ieri Nayib Bukele, presidente del Salvador, ha confermato che il governo ha acquistato i suoi primi 200 Bitcoin (BTC), prima del lancio della nuova legge che renderà ufficialmente la criptovaluta una moneta a corso legale.

"I nostri broker ne acquisteranno molte di più all'avvicinarsi della scadenza", ha affermato Bukele, riferendosi al giorno dell'attuazione completa della nuova legislazione incentrata su BTC:

"El Salvador ha appena acquistato le sue prime 200 monete. I nostri broker ne acquisteranno molte di più all'avvicinarsi della scadenza."

El Salvador has just bought it’s first 200 coins.



Our brokers will be buying a lot more as the deadline approaches.#BitcoinDay #BTC — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 6, 2021

L'acquisto fa parte del nuovo fondo Bitcoin da 150 milioni di dollari, approvato la scorsa settimana dal Congresso del Salvador. Il fondo sarà utilizzato per facilitare le conversioni da BTC a dollari statunitensi in vista dell'attuazione della nuova legge. Ai prezzi attuali, l'acquisto di BTC vale poco più di 10,36 milioni di dollari.

Nel giugno di quest'anno, El Salvador è diventato il primo paese al mondo a dichiarare di voler riconoscere Bitcoin come moneta a corso legale. Sebbene la decisione sia stata accolta con elogi dalla comunità BTC, i detrattori della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale hanno avvertito che la nuova strategia non sarebbe stata una buona idea. Più di recente, l'opposizione interna ha visto centinaia di persone in tutto il paese protestare contro la nuova legge sui Bitcoin.

Nel frattempo, Bank of America ha recentemente delineato almeno quattro potenziali vantaggi dalla politica pro-Bitcoin del Salvador. In un rapporto pubblicato a luglio, la banca ha affermato che l'adozione di BTC da parte del Paese potrebbe semplificare le rimesse, promuovere la digitalizzazione finanziaria, offrire una maggiore scelta ai consumatori e aprire il Paese agli investitori stranieri.

La nuova legge sui Bitcoin offre ai salvadoregni la possibilità di detenere l'asset digitale come parte di una strategia di investimento a lungo termine o di prelevarlo in contanti presso uno qualsiasi dei 200 ATM installati in tutto il paese. El Salvador sta anche costruendo infrastrutture per supportare un wallet emesso dallo Stato, battezzato Chivo.