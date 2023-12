Nonostante i continui sforzi del governo di El Salvador per promuovere l'adozione delle criptovalute all'interno della nazione, un recente report di CoinGecko evidenzia che il numero di crypto holder nel Paese è molto limitato.

Pubblicato il 7 Dicembre, il report ribadisce che El Salvador è l'unico Paese al mondo che utilizza attivamente le criptovalute come moneta legale. Tuttavia, attualmente solo una piccola percentuale della popolazione detiene Bitcoin (BTC):

Secondo i dati di Triple A, in El Salvador circa 109.175 persone possiedono Bitcoin su una popolazione di 6,36 milioni di abitanti. Ciò rappresenta circa l'1,72%.

Inoltre, El Salvador si è classificato al 55° posto nell'indice globale di adozione delle criptovalute. Tuttavia, diverse nazioni, comprese quelle che hanno imposto divieti alle cripto, stanno registrando un tasso di crescita più rapido.

In Cina, nonostante il divieto imposto sulle cripto, una percentuale maggiore di cittadini possiede asset digitali.

"Secondo le stime, il 4,08% della popolazione totale cinese (ovvero 58 milioni di persone) possiede attualmente criptovalute", si legge nel report.

Questo dato segue l'annuncio del presidente salvadoregno Nayib Bukele, secondo cui gli investimenti complessivi in Bitcoin del Paese hanno raggiunto i 131 milioni di dollari. Al 4 Dicembre, ciò si è tradotto in un profitto netto di 3,6 milioni di dollari, con un guadagno totale del 2,84%.

Condividiamo un tweet su X di — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 4, 2023

Gli investimenti in #Bitcoin di El Salvador sono in attivo!

Dopo migliaia di notizie e articoli che ridicolizzavano le nostre presunte perdite, tutte calcolate in base al prezzo di mercato del #Bitcoin in quel momento...

Con l'attuale prezzo di mercato di #Bitcoin, se dovessimo vendere... pic.twitter.com/gvl2GfQMfb

El Salvador's #Bitcoin investments are in the black!



After literally thousands of articles and hit pieces that ridiculed our supposed losses, all of which were calculated based on #Bitcoin’s market price at the time...



With the current #Bitcoin market price, if we were to sell… pic.twitter.com/gvl2GfQMfb