Nell'ultimo ciclo, la performance del prezzo di Ether ha lasciato molti investitori frustrati. Mentre altri asset hanno catturato l'attenzione con rialzi più repentini, ETH ha faticato a tenere il passo, sollevando interrogativi sul fatto che Ether stia perdendo rilevanza o sia semplicemente frainteso.

In una recente intervista rilasciata a Cointelegraph, Vivek Raman, CEO di Etherealize, ha offerto una prospettiva diametralmente opposta. Anziché concentrarsi sull'andamento dei prezzi di breve termine, Raman ha sottolineato il crescente divario tra il sentiment del mercato e i fondamentali sottostanti di Ether (ETH), che secondo lui potrebbero definirne le opportunità nel 2026.

Raman ha sottolineato il continuo dominio di Ethereum nelle aree più importanti per le istituzioni. Oggi, la rete Ethereum e le sue chain layer-2 ospitano la maggior parte dell'attività delle stablecoin, in un mercato che supera i 300 miliardi di dollari a livello globale. Ethereum rappresenta inoltre la rete leader per gli asset reali tokenizzati, con dati che dimostrano una quota superiore al 90% di tutti gli asset tokenizzati on-chain.

L'intervista ha altresì approfondito il passaggio della finanza tradizionale dalla fase sperimentale a quella di implementazione nel mondo reale. Importanti istituzioni come JPMorgan Chase e Fidelity hanno lanciato prodotti di investimento tokenizzati utilizzando l'infrastruttura di Ethereum, una scelta che solo pochi anni fa sarebbe sembrata improbabile. Raman sostiene che tale cambiamento è diventato possibile solo di recente grazie a una maggiore chiarezza normativa, in particolare negli Stati Uniti.

Anziché offrire una semplice previsione dei prezzi, Raman ha delineato un quadro lungimirante che collega la crescita delle stablecoin, la tokenizzazione e il ruolo di Ethereum come infrastruttura finanziaria neutrale. Sebbene sia ancora presto, egli afferma che tali tendenze strutturali potrebbero alla fine indurre il mercato a rivalutare il valore di ETH.

La conversazione sfida gli spettatori a superare la volatilità dei prezzi di breve termine e a considerare se la recente sottoperformance di Ethereum possa celare un'opportunità di lungo termine molto più ampia.

Per conoscere le previsioni di Raman per il 2026, dai un'occhiata all'intervista completa sul canale YouTube di Cointelegraph.