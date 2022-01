Il token nativo di Ethereum, Ether (ETH), estenderà il proprio ribasso del 30% quest'anno, raggiungendo il prezzo più basso da luglio 2021: è ciò che suggerisce un classico indicatore tecnico.

Il prezzo di ETH è sceso al minimo di sei mesi, pari a 2.159$, in data 24 gennaio 2022; si è poi ripreso bruscamente, tornando a 2.724$ pochi giorni dopo. Tuttavia questo ha creato un pattern noto come "bear flag," secondo il quale il prezzo potrebbe presto diminuire del 17% rispetto ai valori attuali, tornando così a quota 2.000$.

Nel caso di Ether, l'altezza del "pennone" supera gli 850$: ciò pone il target della bear flag a circa 2.000$. All'inizio di quest'anno, un'altra formazione bear flag aveva causato un simile declino, come mostrato nel grafico sopra.

Le probabilità che Ether raggiunga i 2.000$ nei prossimi mesi aumentano a causa di Bitcoin (BTC) e della sua vulnerabilità ai trend macroeconomici.

In particolare, la correlazione fra ETH e BTC negli ultimi 30 giorni è stata di 0,92, secondo i dati di CryptoWatch. In altre parole, a gennaio 2022 Ether ha seguito i trend di prezzo di Bitcoin con una precisione del 92%.

Al centro di tale prospettiva ribassista vi è la politica accomodante della Federal Reserve: la decisione della banca centrale statunitense di ritirare il suo programma di stimolo da 120 miliardi di dollari al mese per contrastare il Covid-19 e di aumentare i tassi d'interesse sta iniziando a danneggiare i cosiddetti "vincitori della pandemia:" titoli tecnologici, oro e Bitcoin.

Paul Krugman, economista vincitore del premio Nobel e scettico nei confronti delle criptovalute, ha previsto un crollo di Bitcoin nel 2022: ha identificato alcune "somiglianze inquietanti con il crash dei subprime" avvenuto durante la crisi economica del 2008:

Ad ogni modo, molti analisti prevedono che ETH riprenderà la sua ascesa più tardi nel 2022, grazie all'importanza degli emergenti settori della finanza decentralizzata (DeFi) e dei token non fungibili (NFT):

I like Eth/L2s more, and there is no point arguing the Trilemma, halving or inflation. I like it more because I can see an unlimited number of applications that will change the biz/consumer world forever. And to use them you need to buy Eth/L2. BTC doesn't have that demand pull