ETH/BTC pronto per rialzo del 95% se si conferma inversione di tendenza

ETH potrebbe registrare un rialzo del 95% rispetto a Bitcoin qualora un deciso superamento della soglia chiave di 0,042 BTC confermasse l'inversione di tendenza.

Secondo un classico pattern di inversione rialzista che si sta formando sul grafico ETH/BTC, il token nativo di Ethereum, Ether (ETH), potrebbe registrare un rialzo superiore al 95% rispetto a Bitcoin (BTC). Configurazione rialzista di Ether mirroring dal 2021 A partire da lunedì, Ether sembrava delineare la spalla destra di un pattern testa e spalle rovesciato (IH&S) in fase di sviluppo sul grafico ETH/BTC. Grafico settimanale di ETH/BTC. Fonte: TradingView Questa fase segna tipicamente la penultima tappa di un'inversione rialzista, la cui conferma si ottiene quando il prezzo supera decisamente la resistenza della neckline. Una volta confermato, l'obiettivo al rialzo del pattern viene tipicamente calcolato misurando la distanza tra il minimo della testa e la neckline, suggerendo un margine per un forte rialzo dopo un breakout riuscito. ETH/BTC potrebbe risalire verso 0,066 BTC qualora superasse decisamente la resistenza della neckline a circa 0,042 BTC. Ciò equivarrebbe a un guadagno di circa il 95% rispetto agli attuali livelli di prezzo. Una struttura simile a testa e spalle rovesciata si è verificata sul grafico ETH/BTC nel 2019-2021, dopo un prolungato periodo di sottoperformance di Ether. Tale configurazione si è risolta con un breakout del 95% al di sopra della neckline. Grafico settimanale di ETH/BTC. Fonte: TradingView Nel fine settimana, l'analista Michaël van de Poppe ha condiviso una visione simile per ETH/BTC, affermando che la coppia aveva già toccato il minimo ad aprile 2025 e che era prevista un'ulteriore crescita nel 2026. Cosa invalida le prospettive rialziste su ETH/BTC La tesi rialzista sull'inversione di tendenza di ETH/BTC sarebbe invalidata nel caso in cui la coppia non riuscisse a continuare a formare la spalla destra e invece rompesse al ribasso dal suo attuale consolidamento. Su grafici con intervalli di tempo più brevi, ETH/BTC sembrerebbe costituire un pennant ribassista, un pattern che in genere segnala il proseguimento del trend al ribasso a seguito di un brusco calo. Grafico a tre giorni di ETH/BTC. Fonte: TradingView Una rottura confermata di questa struttura trascinerebbe probabilmente la coppia verso il suo obiettivo di pennant vicino a 0,024-0,025 BTC. Un tale movimento impedirebbe un rally verso la neckline, vanificherebbe la configurazione testa e spalle rovesciata e indicherebbe che il trend ribassista relativo di Ether rispetto a Bitcoin rimarrà intatto.

Questo articolo non contiene consulenza né raccomandazioni in materia di investimenti. Ogni operazione di investimento o trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero svolgere le proprie ricerche prima di prendere una decisione. Sebbene ci impegniamo a fornire informazioni accurate e tempestive, Cointelegraph non garantisce l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità delle informazioni contenute in questo articolo. Questo articolo può includere dichiarazioni previsionali soggette a rischi e incertezze. Cointelegraph non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dall’affidamento su tali informazioni.