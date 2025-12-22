Buterin: Ethereum deve semplificarsi per raggiungere vera fiducia reciproca

La blockchain di Ethereum necessita di spiegare meglio le sue caratteristiche agli utenti al fine di raggiungere una vera fiducia reciproca, una sfida comune a tutti i protocolli blockchain, afferma il suo co-fondatore Vitalik Buterin.

La fiducia reciproca consentirebbe a un protocollo di funzionare senza la supervisione degli sviluppatori, poiché applica automaticamente le regole con il codice. Tuttavia, se un protocollo è così complesso che solo un piccolo gruppo può lavorarci, allora, in pratica, gli altri devono comunque fidarsi di quel gruppo.

Ethereum è spesso descritto come affidabile perché le transazioni e gli smart contract sono applicati da un codice open source e da una rete decentralizzata di validatori. Tuttavia, mercoledì Buterin ha affermato in un post su X che la rete deve ancora essere compresa meglio dagli utenti.

“Una forma importante e sottovalutata di fiducia è aumentare il numero di persone che possono effettivamente comprendere l'intero protocollo dall'inizio alla fine. Ethereum deve migliorare in questo senso rendendo il protocollo più semplice”.

Alla domanda su quanto sia realistica la nozione, dato il compromesso tra caratteristiche tecnologiche e comprensione da parte degli utenti, Buterin ha risposto: “A volte dovremmo essere disposti ad avere meno funzionalità”.

L'anno scorso, alcuni dirigenti del settore delle criptovalute hanno dichiarato a Cointelegraph che la confusione relativa alla conservazione delle criptovalute, alle normative e ad altri fattori che gli esperti di tecnologia danno per scontati potrebbe allontanare gli utenti medi da questa tecnologia.

Necessaria migliore comprensione di tutti i protocolli

INTMAX, un laye- 2 per la privacy basato su Ethereum, concorda con Buterin e afferma che lo stesso principio si applica alle infrastrutture per la privacy.

“Se solo cinque persone sono in grado di comprendere il funzionamento del tuo protocollo per la privacy, non hai raggiunto l'affidabilità, hai solo cambiato le persone di cui ti fidi. Architettura per la privacy semplice e verificabile > black box complesse”, ha affermato INTMAX.

Altri hanno osservato che decifrare il gergo tecnico utilizzato da alcuni protocolli può sembrare un lavoro a tempo pieno, o addirittura allontanare gli utenti da un progetto altrimenti promettente.

Ethereum punta a migliorare esperienza utente

La roadmap di Ethereum riconosce che “per la maggior parte delle persone Ethereum può essere ancora troppo complesso da usare” e delinea i piani per “ridurre drasticamente le barriere all'ingresso” e diventare “facile da usare come una tradizionale app Web2”.

Alcuni degli aggiornamenti segnalati volti a creare una migliore esperienza utente includono portafogli smart contract, che semplificano i complessi dettagli della blockchain come le gas fee e la gestione delle chiavi, e riducono le barriere all'esecuzione di un nodo rendendoli accessibili su dispositivi come telefoni o app browser.

La Fondazione Ethereum finanzia anche una vasta gamma di corsi e programmi educativi per aiutare le persone a conoscere meglio lo sviluppo della blockchain e le tecnologie correlate.