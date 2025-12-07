Il commercio di Ethereum sembra essere in fase di rallentamento, con le acquisizioni mensili in calo dal picco raggiunto ad agosto, sebbene i principali operatori continuino ad accaparrarsi miliardi di Ether.

Secondo Bitwise, una società di gestione patrimoniale, gli investimenti derivanti dalle tesorerie di asset digitali (DAT) di Ethereum sono diminuiti dell'81% negli ultimi tre mesi, passando da 1,97 milioni di Ether (ETH) ad agosto a 370.000 ETH a novembre.

“Il ribasso delle DAT ETH continua”, osserva Max Shennon, ricercatore senior presso Bitwise, in un post pubblicato martedì su X.

Nonostante il rallentamento, alcune società con una solida base finanziaria continuano ad accumulare la seconda criptovaluta più importante al mondo o a raccogliere fondi per futuri acquisti.

Fonte: Max Shennon

Correlato: Whale ICO Ethereum incassa $60 milioni, mentre 1% dei principali investitori continua ad acquistare

BitMine punta al 5% dell'offerta di ETH

Nell'ultimo mese BitMine Immersion Technologies, il più grande detentore aziendale di Ether, ha accumulato circa 679.000 Ether per un valore di 2,13 miliardi di dollari, raggiungendo il 62% del suo obiettivo di accumulare il 5% dell'offerta di ETH, stando ai dati di Strategicethreserve.

In base all'aggregatore di dati, BitMine detiene ulteriori 882 milioni di dollari in contanti, il che potrebbe segnalare un ulteriore accumulo di Ether.

Principali detentori aziendali di Ether. Fonte: Strategicethreserve.xyz

A inizio novembre, Republic Technologies (precedentemente Beyond Medical Technologies) ha raccolto 100 milioni di dollari attraverso un'offerta di obbligazioni convertibili per future acquisizioni di Ether.

Il round di finanziamento ha presentato condizioni insolite per le DAT, in quanto offriva un tasso di interesse dello 0%, nessun pagamento di interessi continuativi per gli investitori né requisiti di deposito di garanzie collaterali in caso di calo del prezzo di Ether.

L'assenza di pagamenti di interessi significa che Republic non deve spendere denaro per ripagare il proprio debito e non può andare in default sui pagamenti degli interessi, un problema comune per alcune società di asset digitali.

Nel frattempo, martedì le azioni di tesoreria crypto hanno registrato una ripresa, con i DAT incentrati su Ether in testa ai guadagni, tra cui EthZilla (ETHZ), quotata al Nasdaq, che ha guadagnato il 12,35% nella giornata, mentre le azioni di BitMine sono aumentate del 10,26%, secondo quanto riportato da Google Finance.