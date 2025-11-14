Nonostante il calo del prezzo di Ether (ETH), le whale continuano ad acquistare centinaia di migliaia di ETH, alimentando le speranze di una ripresa a breve termine.
Whale acquistano il ribasso di Ether
In risposta alla correzione di mercato dell'ultima settimana, le whale di Ether hanno approfittato del calo del prezzo di ETH a 3.000$.
In base ai dati forniti da Arkham Intelligence, negli ultimi 10 giorni una whale anonima ha accumulato oltre 385.000 ETH per un valore di 1,38 miliardi di dollari.
“Questa whale possiede attualmente 563,9 milioni di dollari in ETH direttamente attraverso partecipazioni spot e 818,7 milioni di dollari in una posizione di prestito su AAVE”, dichiara la piattaforma di analisi blockchain in un post pubblicato mercoledì su X, aggiungendo:
“Solo oggi ha aggiunto altri 105,36 milioni di dollari in ETH.”
Stando ad Arkham Intelligence, la whale ha inoltre assunto un prestito di 270 milioni di dollari in stablecoin dalla piattaforma decentralizzata Aave, con l'obiettivo potenziale di espandere la propria posizione in ETH.
Oltre a questa whale, Lookonchain ha rilevato un'altra whale impegnata in operazioni di prestito per acquistare ETH, con “83.816 $ETH (288,6 milioni di dollari) depositati su Aave e 122,89 milioni di dollari in stablecoin presi in prestito”.
Besides the #66kETHBorrow whale, another whale 0x9992 is also borrowing to buy more $ETH!— Lookonchain (@lookonchain) November 12, 2025
2 hours ago, 0x9992 borrowed 10M $USDC from Aave to buy 2,909 $ETH.
He currently has 83,816 $ETH($288.6M) deposited on Aave and has borrowed $122.89M in stablecoins.… pic.twitter.com/ZxFsQaexqo
Tali movimenti coincidono con la continua spinta di BitMine verso Ethereum. Nell'ultima settimana, la società ha aggiunto altri 110.288 ETH, portando il proprio patrimonio totale a 3,5 milioni di ETH (per un valore di circa 12,5 miliardi di dollari), consolidando così la propria posizione di maggiore detentore aziendale di ETH.
Ciò rafforza la narrativa secondo cui le whale e le istituzioni considerano il recente calo del prezzo di ETH come una buona opportunità di ingresso.
Riuscirà ETH a tornare a 4.000$?
Da un punto di vista tecnico, l'andamento del prezzo di Ether sta formando un potenziale pattern grafico a V sul grafico giornaliero, come mostrato di seguito.
ETH torna a testare la media mobile semplice (SMA) a 100 giorni a 3.450$. I rialzisti dovranno spingere il prezzo al di sopra di tale livello per incrementare le possibilità che il prezzo raggiunga la neckline a 4.172$ e completi il pattern a V.
Un tale movimento rappresenterebbe un aumento del 21% rispetto al prezzo attuale.
Diversi analisti sostengono che ETH abbia la capacità di salire a 4.000$ prima di dicembre, citando un breakout del falling wedge, la diminuzione dell'offerta sugli exchange e l'economia tokenizzata da 200 miliardi di dollari di Ethereum.
Questo articolo non fornisce consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione comporta dei rischi: i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.