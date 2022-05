Recentemente Dania Gonzalez, deputato della Repubblica del Salvador, si è recata in Brasile allo scopo di raccontare le esperienze del suo Paese in merito alla decisione di adottare Bitcoin (BTC) come moneta a corso legale. L'invito è stato voluto dall'influencer Rodrix Digital, che di recente ha visitato El Salvador per produrre un documentario sulle criptovalute.

Tra le attività del legislatore in Brasile si cita la partecipazione alla Bitconf 2022 e l'incontro con Daniele Abdo Philippi, CEO di Dape Capital, e Ana Élle, CEO di Agency ROE.

Tra un'impegno e l'altro, Gonzalez ha discusso con Cointelegraph, rivelando come Bitcoin abbia contribuito a cambiare la vita delle persone del Salvador e come il governo federale, guidato dal presidente Nayib Bukele, abbia sfruttato le risorse investite in BTC per migliorare l'economia locale.

El Salvador ha appena comprato il dip! 500 monete ad un prezzo medio in USD di ~30.744$ per #Bitcoin

El Salvador just bought the dip!



500 coins at an average USD price of ~$30,744 #Bitcoin — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 9, 2022

Circa l'investimento del Salvador in Bitcoin e dell'impatto sulla vita delle persone – data la recente correzione di mercato – Gonzalez ha sottolineato che ogni investimento prevede un costo ed un beneficio.

"Quello che ha fatto Nayib Bukele è stato comprare Bitcoin e ottenere un profitto in un dato momento strategico", ha dichiarato. "Nel settore delle criptovalute, ci sono momenti in cui è possibile ottenere un profitto e altri in cui è necessario investire di più. Ora le criptovalute sono in calo, questo succede, è normale, ma a questo punto invece di essere tristi, invece di pensare che hai perso tutto il tuo investimento, è il momento di comprare altri Bitcoin perché ora il prezzo è conveniente, questa è la strategia".

Secondo Gonzalez, El Salvador sta già beneficiando degli investimenti in Bitcoin, citando due iniziative – un ospedale veterinario e una scuola pubblica – rese possibili grazie alla criptovaluta. Ha spiegato:

"Bukele ha costruito un ospedale veterinario a beneficio della popolazione dove i servizi, qualsiasi servizio per il vostro animale domestico, costa 0,25$. Anche un'operazione costa tale cifra ed è disponibile per tutta la popolazione. Bitcoin è stato convertito in un beneficio per la popolazione. Ora, con la riserva che abbiamo in Bitcoin, dobbiamo costruire altre 20 scuole. Prima di Bitcoin, per farlo dovevamo approvare i progetti, inserirli nel bilancio generale della nazione e utilizzare il denaro dei cittadini per la costruzione. Ora queste opere vengono realizzate grazie a tutti i profitti ottenuti con Bitcoin".

Gonzalez ha indicato che la strategia di Bukele ha già dimostrato di avere successo in termini di impatto socioeconomico.

"Questo è il motivo principale per cui anche il presidente acquista Bitcoin", ha dichiarato. "Lo fa per poter generare profitti per progetti sociali per la popolazione [...] Non si tratta solo di parole, ma di qualcosa di tangibile per la popolazione, perché può vedere parte dei servizi pubblici realizzati grazie ai profitti in Bitcoin".

CBDC

Cointelegraph ha anche discusso con il legislatore circa le valute digitali emesse dalle banche centrali, note anche come CBDC, e di come la loro emissione da parte delle nazioni possa avere un impatto sul mercato delle criptovalute.

Gonzalez ha affermato di non vedere uno contrasto tra i due strumenti, ritenendo che entrambi debbano coesistere nell'ecosistema digitale che guiderà le nazioni verso il futuro. Inoltre, ha affermato che la proposta di emissione di CBDC da parte dei Paesi dimostra che questi ultimi hanno compreso la potenza della cryptoeconomia.

La deputata ha anche sottolineato che El Salvador sia impegnato all'espansione degli effetti della Legge Bitcoin e che svilupperà l'ecosistema basato sulle criptovalute, con l'eliminazione delle tasse per i settori correlati alla cryptoeconomia.

Inoltre, ha evidenziato che successive leggi saranno riformulate per soddisfare le nuove esigenze dell'economia digitale e per ridurre la burocrazia nelle procedure della pubblica amministrazione. Ha illustrato:

"Vogliamo rendere possibile aprire un'attività in 5 minuti qui nel Salvador [...] Abbiamo già un sistema nazionale di crypto wallet digitale e intendiamo realizzare una legge in modo che gli investitori di tutto il mondo possano ottenere la cittadinanza immediata se investono nel settore crypto del nostro Paese."

Alla conferenza sull'inclusione finanziaria del Salvador i banchieri centrali urlano Bitcoin, letteralmente. Il terzo giorno ha visto i 44 delegati di banche centrali e finanziarie presenti recarsi all'iconica El Zonte o "Bitcoin Beach" del Paese. (Segnalazione tramite @JoeNakamoto)

El Salvador’s financial inclusion conference has central bankers yelling Bitcoin, literally.



Day 3 saw the 44 central bank and financial delegates attending make a trip to the country’s iconic El Zonte or "Bitcoin Beach."



(Reporting via @JoeNakamoto) https://t.co/xkpdtEzrt4 — Cointelegraph (@Cointelegraph) May 20, 2022

Bitcoin cambia la vita delle persone

Gonzalez ha anche rivelato a Cointelegraph che l'adozione di Bitcoin come moneta legale abbia attirato investitori e aziende da tutto il mondo, rafforzando l'indipendenza dei commercianti e delle comunità locali dai monopoli bancari.

"Ha aperto un'opportunità per i commercianti indipendenti di avere un nuovo gateway di pagamento, al di là dei contanti o carte di credito/debito", ha ammesso. "Se si va in una banca e si vuole richiedere che il [punto vendita] accetti pagamenti a credito o a debito, si paga una quota di iscrizione ed una commissione che può arrivare al 9% per ogni acquisto".

Bitcoin, invece, "è un finanziamento completamente decentralizzato, non c'è alcuna commissione se si usa il wallet nazionale", ha illustrato.

Un altro beneficio diretto citato dal deputato è legato alle rimesse finanziarie effettuate dai salvadoregni che vivono in altri Paesi, come gli Stati Uniti. Secondo Gonzalez, ci sono 7 milioni di salvadoregni che vivono all'interno del Salvador e circa 3 milioni fuori dai suoi confini, soprattutto negli USA.

Grazie a Bitcoin, le rimesse dagli Stati Uniti possono essere effettuate senza commissioni, ha dichiarato. Gonzalez ha anche riportato che l'anno scorso Western Union ha perso circa 400 milioni di dollari nel settore delle rimesse a causa della Legge Bitcoin del Salvador.

Bitcoin Beach e Surf City

Gonzalez ha rivelato i dettagli dei progetti Bitcoin Beach e Surf City, entrambi previsti nella regione del Zonte, dove Bitcoin viene utilizzato come forma di trasformazione sociale che promuove i pagamenti criptati e lo sviluppo economico tramite gli asset digitali.

E tutti i banchieri centrali hanno gridato....

And all the Central Bankers screamed…. pic.twitter.com/MxdOrYD3lc — Bitcoin Beach (@Bitcoinbeach) May 20, 2022

Il deputato ha ricordato che Bitcoin Beach esiste da prima dell'approvazione della Legge Bitcoin: "nella Bitcoin Beach si può comprare una bibita o una "Pupusa" – un cibo tipico locale – per strada o andare in un ristorante di lusso e pagare con Bitcoin".

Il deputato ha anche rivelato che a El Zonte è in corso un progetto chiamato Surf City, che mira a formare la comunità locale per sfruttare il turismo correlato al surf, dato che la costa presenta le onde adatte alla pratica di questo sport.

"Queste comunità hanno beneficiato di opportunità di lavoro in aziende, hotel e ristoranti che adesso godono di maggiore potenziale: adesso molti più turisti giungono al Salvador perché [...] possono pagare tutto ciò che desiderano con Bitcoin", ha riferito. "Conosco aziende che sono arrivate da Singapore qualche mese fa ed hanno assunto circa 50 salvadoregni. Ciò dimostra come Bitcoin abbia cambiato la vita delle persone nel Salvador".

Inoltre, la deputata ha sottolineato come Bitcoin abbia favorito gli unbanked che ora, grazie alle criptovalute, possono accedere ai servizi finanziari senza la burocrazia dei sistemi tradizionali:

"Le banche tradizionali hanno escluso dai loro servizi il 70% della popolazione del Paese per diversi motivi. Inoltre, del 30% della popolazione che ha accesso ai servizi finanziari, solo il 23% si è rivolto alle banche, mentre il 7% lo ha fatto attraverso cooperative con tassi molto elevati. Ora Bitcoin e le criptovalute favoriscono questa popolazione finora esclusa, che adesso gode finalmente di possibilità e opportunità".