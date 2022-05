Questa settimana, 44 banchieri centrali dei Paesi in via di sviluppo di tutto il mondo partecipano ad una conferenza nel Salvador per discutere di inclusione finanziaria, finanziamento delle piccole e medie imprese e Bitcoin (BTC).

I delegati delle banche centrali provenienti dal Ghana al Burundi, dalla Giordania alle Maldive e dal Pakistan al Costa Rica sono giunti a San Salvador per la conferenza, su invito personale del presidente salvadoregno Nayib Bukele.

Paesi dei delegati evidenziati. Fonte: Twitter

Organizzata dall'Alliance for Financial Inclusion, alleanza di leadership politica globale, e in collaborazione con la banca centrale del Salvador, la conferenza durerà tre giorni. In un tweet, il capo della banca centrale del paese, Douglas Rodríguez, ha condiviso:

"El Salvador è orgoglioso di ricevere i rappresentanti di 44 banche centrali e autorità finanziarie per conoscere l'implementazione di Bitcoin e le politiche per promuovere l'inclusione finanziaria."

Il superiore di Rodríguez, il presidente Bukele, ha commentato di star "piantando i semi" tra i 44 delegati, twittando una foto di gruppo dei leader:

Piantare semi in 44 paesi. Mancano 3 giorni...#Bitcoin è un bene per il mondo

Tra i presenti anche il team del progetto Bitcoin Beach, che ha avuto il compito di istruire i banchieri centrali. Bitcoin Beach, del Zonte, è stato il luogo di nascita della legge Bitcoin, un movimento di base che ha portato la prima nazione ad adottare il Bitcoin.

Nicolas Burtey, co-fondatore di Galoy Money – società che ha sviluppato il wallet Bitcoin Beach – ha dichiarato: "Dopo aver trascorso una giornata con questi banchieri centrali, posso affermare che c'è ancora molta formazione da fare". Burtey ha inoltre aggiunto:

"La stragrande maggioranza non ha idea del potenziale di Bitcoin. Ma con l'adozione di Bitcoin da parte del Salvador, ora hanno un motivo per immergersi in questo mondo".

Burtey e il suo team hanno trascorso la giornata discutendo con i banchieri centrali, illustrando loro come utilizzare i wallet Bitcoin Lightning e come inviare pagamenti. I progressi sono stati rapidi, tanto che Burtey ha twittato: "Non riusciamo a fare on-board delle banche centrali abbastanza velocemente su #bitcoin con il BTCBeachWallet".

Le foto dell'evento non lasciano dubbi, con i banchieri centrali impegnati ad imparare come inviare pagamenti e creare wallet.

I banchieri centrali si mettono in fila per farsi aiutare a scaricare ed utilizzare il wallet Bitcoin Beach Lightning

Attualmente, solo due Paesi al mondo hanno riconosciuto Bitcoin come moneta legale: El Salvador e recentemente la Repubblica Centrafricana, quest'ultima rimproverata dalle banche centrali africane per aver adottato le criptovalute.

Per alcuni analisti, come Dan Tapiero del fondo d'investimento 10T holdings, che durante un'intervista ha memorabilmente dichiarato a Cointelegraph di "non possedere cash", la conferenza sull'inclusione finanziaria del Salvador è epocale. Egli suggerisce che gli Stati Uniti potrebbero dover recuperare il ritardo:

#Bitcoin... Il primo investimento macro globale di tutti i tempi... ... con El Salvador in testa!!! 32 banche centrali, 44 paesi in volo verso El S. Paesi emg in testa alle adozioni. Per la prima volta gli Stati Uniti non sono in testa nell'innovazione finanziaria e tecnologica.

Per i Bitcoiner più accaniti, tuttavia, l'opportunità di scherzare sull'evento era davvero troppo ghiotta. Gigi, autore del libro incentrato su Bitcoin, 21 Lessons, ha twittato: