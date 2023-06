Il fondo di emergenza per le banche in difficoltà istituito dalla Federal Reserve statunitense ha registrato il più alto volume di rimborsi dal suo avvio, tre mesi fa.

Il programma di prestiti d'emergenza — noto come Bank Term Funding Program (BTFP) — è stato introdotto a Marzo in seguito alla crisi bancaria degli Stati Uniti che ha portato al crollo, ad esempio, della Silicon Valley Bank. Il fondo mira essenzialmente a supportare le banche e altri istituti di deposito.

Secondo i dati della Federal Reserve Bank di St. Louis, nella settimana conclusasi il 28 Giugno, il Bank Term Funding Program (BTFP) della Fed ha raggiunto il livello record di 103,08 miliardi di dollari in prestiti.

Questo dato significativo dimostra che la Fed continua a salvare le banche nonostante i tentativi di rassicurare gli investitori sulla fine della crisi bancaria.

Anche Joe Consorti, analista di mercato, ha commentato gli ultimi dati, sostenendo che "la liquidità ombra della Fed sta favorendo la propensione al rischio in tutti i mercati".

Ciò potrebbe incoraggiare gli investitori ad assumere rischi maggiori, come dimostrano i rialzi dei mercati azionari quali l'S&P 500, ha affermato.

Emergency loans from the Fed's BTFP facility rose to $103.1 billion this week — a new high.



No surprise, as usage of BTFP rises (and banks' UST losses are erased) the S&P 500 rises too.



BTFP = Buy The F*cking Ponzi pic.twitter.com/MZCr5oO7aY