Bitcoin potrebbe aver concluso il suo storico ciclo quadriennale, segnalando l’arrivo di un anno di ribassi, nonostante le diffuse aspettative degli analisti per un ciclo esteso sostenuto dai venti favorevoli della regolamentazione.

Il massimo storico di Bitcoin (BTC) a 125.000 $, registrato il 6 ottobre, potrebbe aver segnato il picco dell’attuale ciclo quadriennale legato all’halving, sia in termini di “prezzo” sia di “tempistica”, secondo Jurrien Timmer, direttore della ricerca macroeconomica globale presso la società di asset management Fidelity.

“Pur rimanendo un secular bull su Bitcoin, temo che BTC possa aver effettivamente concluso un’altra fase del ciclo di halving quadriennale”, ha scritto Timmer in un post pubblicato giovedì su X. “Gli inverni di Bitcoin sono durati in media circa un anno, quindi la mia sensazione è che il 2026 potrebbe essere un “anno di pausa” per Bitcoin. Il supporto si colloca tra i 65.000 e i 75.000 $”.

Fonte: Jurrien Timmer

Il mercato crypto potrebbe registrare un ulteriore rialzo grazie ai venti favorevoli provenienti dai fondamentali e dalla regolamentazione

L’analisi di Jurrien Timmer si discosta da quella di altri analisti del settore crypto, secondo cui il numero crescente di prodotti di investimento in criptovalute regolamentati potrebbe dare origine a un ciclo rialzista prolungato nel 2026.

In particolare, Tom Shaughnessy, co-fondatore della società di ricerca crypto Delphi Digital, prevede nuovi massimi storici per Bitcoin nel 2026, una volta che il sentiment degli investitori si sarà ripreso dal crollo record da 19 miliardi di dollari del mercato crypto, avvenuto all’inizio di ottobre.

“Stiamo attraversando un evento di liquidazione eccezionale e devastante, un episodio isolato che ha spezzato il mercato”, ha scritto Shaughnessy in un post pubblicato venerdì su X, aggiungendo:

“Una volta superato questo ostacolo, raggiungeremo i massimi storici del $BTC nel 2026, con i prezzi che rimbalzeranno per riflettere i progressi al di fuori del 10/10”

Tom Shaughnessy ha affermato che le valutazioni del mercato crypto saranno guidate dai “progressi fondamentali” del settore, inclusa la crescente adozione da parte di Wall Street e gli sviluppi sul fronte regolatorio.

Anche gli esperti di politiche pubbliche prevedono un anno di progressi significativi per la legislazione statunitense sulle criptovalute, un’evoluzione che potrebbe attrarre un maggior volume di investimenti istituzionali nel settore.

“Mi aspetto che il 2026 sia un altro anno rilevante per la regolamentazione delle criptovalute, ma con caratteristiche diverse rispetto all’ultimo”, ha dichiarato a Cointelegraph Cathy Yoon, consulente legale della società di ricerca crypto Temporal e del sistema di block-building di Solana, Harmonic.

“Con l’approvazione della legislazione sulle stablecoin, l’impatto reale deriverà ora dalla fase di implementazione — ispezioni, obblighi di disclosure e modalità di integrazione di questi asset nei sistemi di pagamento e nell’infrastruttura finanziaria”, ha aggiunto.

Tuttavia, il sentiment social degli investitori ha subito un colpo significativo all’inizio della settimana, quando Bitcoin è sceso sotto la soglia degli 85.000 $. Da allora, i commenti ribassisti hanno preso il sopravvento sulle piattaforme social — tra cui X, Reddit e Telegram — secondo i dati della piattaforma di market intelligence Santiment.

Nel frattempo, anche i trader con le migliori performance in termini di rendimenti nel settore crypto — monitorati come smart money sulla piattaforma di blockchain intelligence Nansen — stanno scommettendo su un calo di breve periodo per la maggior parte delle principali criptovalute.

Posizioni principali sui perpetual futures dei trader “smart money” su Hyperliquid. Fonte: Nansen

Mentre gli smart money trader erano nettamente short su Bitcoin per 123 milioni di dollari, lo stesso gruppo scommetteva sull'aumento del prezzo di Ether (ETH), con posizioni long nette cumulative per un valore di 475 milioni di dollari, secondo i dati di Nansen.