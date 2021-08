Questa mattina, durante la sessione di trading asiatica, il prezzo dell'oro è rapidamente sceso ad un livello non più testato da marzo, quando un crollo improvviso ha portato i prezzi al di sotto dei 1.700$ l'oncia.

Dalla nostra mezzanotte locale, il prezzo ha poi registrato un lieve recupero: al momento della stesura, l'oro sigla i 1.748$/oz.

Analizzando il grafico su TradingView, l'oro è attualmente in calo del 8,75% e del 4,70% da metà luglio. Rispetto al massimo storico di 2.040$, siglato nell'agosto 2020, il metallo prezioso è attualmente in negativo del 14,6%:

"Come diavolo ho fatto a perdermi questo flash crash dell'oro?"

How the hell was I asleep for this flash crash in Gold pic.twitter.com/2Foy7WiOwB — Chairman Everything-Will-Pump ☝™️ (@chairmanlmao33) August 9, 2021

Il trader Forex e guru dei grafici, Peter Brandt, ha attribuito il crollo a liquidazioni all'ingrosso, affermando: "Questo movimento ha tutti i tratti di una liquidazione forzata nei confronti di un enorme speculatore in leva finanziaria, operata da banche/agenzie di intermediazione".

Ha sottolineato che il rapporto di leva finanziaria sui mercati dell'oro sul Chicago Mercantile Exchange (CME) è di circa 15 a 1, suggerendo che i trader fortemente indebitati stanno guidando la price action dell'oro.

Analogamente, gli analisti della società londinese di trading City Index hanno imputato il crollo di questa mattina a delle "vendite legate allo stop-loss in condizioni di mercato molto scarse".

Ciononostante, la scorsa settimana i dati pubblicati sulla disoccupazione negli Stati Uniti sono stati un importante catalizzatore per il calo dei prezzi delle materie prime. Secondo un rapporto del Bureau of Labor Statistics pubblicato venerdì, il tasso di disoccupazione è sceso più del previsto dal 5,9% al 5,4%, un nuovo minimo nell'era della pandemia. Pare che l'economia degli Stati Uniti sia in fase di guarigione:

"I dati positivi sull'occupazione hanno fatto aumentare i rendimenti del dollaro USA e delle obbligazioni statunitensi. Ciò non è mai un buon segno per le materie prime."

Al cambio attuale Bitcoin vale 25 once d'oro, in calo del 28,5% rispetto al suo massimo storico contro il prezioso metallo. A metà aprile, in corrispondenza con il massimo storico di 65.000$, un singolo BTC era arrivato a valere 35 once d'oro.

C'è tuttavia da dire che all'inizio dell'anno la criptovaluta valeva appena 15,5 once d'oro.

Prezzo di BTC in once d'oro: Highcharts.com

Attualmente Bitcoin è in negativo di circa il 2% rispetto a ieri: stando ai dati di CoinGecko, il suo prezzo è di 43.800$.