Francesco Totti, uno dei calciatori più riconosciuti e acclamati al mondo, è divenuto il primo Global Brand Ambassador di DigitalBits, un'infrastruttura blockchain open-source basata sul token XDB che permette la tokenizzazione di una vasta gamma di asset, dalle stablecoin agli NFT.

Francesco Totti ha dichiarato in merito a questa collaborazione:

"Sono entusiasta di diventare un Ambasciatore Globale per DigitalBits. Stiamo entrando in un nuovo mondo e le nuove tecnologie sono al centro delle nostre vite. Dopo aver incontrato alcune persone all'interno dell'ecosistema di DigitalBits, questa si è rivelata una comunità adatta a me. Sono pronto a iniziare questo nuovo viaggio insieme."