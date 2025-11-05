Secondo quanto riferito, il crypto exchange Gemini Space Station Inc. si starebbe preparando ad entrare nell'arena dei prediction market, seguendo le orme di Coinbase e MetaMask che hanno compiuto mosse simili negli ultimi mesi.

Gemini sta cercando di entrare nel settore dei prediction market “il prima possibile”, secondo quanto riportato martedì da Bloomberg, che ha citato fonti vicine alla vicenda, sottolineando che l'azienda ha presentato domanda alla Commodity Futures Trading Commission per operare come exchange di derivati.

I dirigenti di Gemini avrebbero discusso di utilizzare la licenza dell'exchange per consentire il trading di contratti su eventi, dando in questo modo ai trader la possibilità di scommettere sull'esito di avvenimenti del mondo reale.

La notizia arriva dopo che i fratelli e co-fondatori di Gemini, Tyler e Cameron Winklevoss, hanno quotato la società in borsa a settembre, raccogliendo 433 milioni di dollari in una Initial Public Offering ampliata e raggiungendo una valutazione pari a 4,4 miliardi di dollari.

I volumi di trading sulla piattaforma aumentano

Il volume di trading sulla piattaforma di previsioni Kalshi ha registrato nuovi massimi quasi ogni settimana da metà ottobre, con l'ultimo dato pari a 1,2 miliardi di dollari tra il 27 ottobre e il 2 novembre che ha superato il vecchio record di quasi 1,01 miliardi di dollari della settimana precedente.



Volume settimanale di trading su Kalshi da luglio 2021. Fonte: DeFiLlama

Anche Polymarket, il principale concorrente di Kalshi, ha già superato in passato il miliardo di dollari di volume in scambi settimanali.

Integrazioni in arrivo ogni mese

Gemini si unisce a MetaMask, Coinbase, DraftKings, e World di Sam Altman, incentrato sull'identità, che negli ultimi mesi hanno integrato i prediction market o stanno pianificando di farlo.

Nel frattempo, la società madre del New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange, ha investito 2 miliardi di dollari in Polymarket con una valutazione di 9 miliardi di dollari, così come Kalshi ha ricevuto una valutazione multimiliardaria.