La banca digitale filippina GoTyme, che conta 6,5 milioni di clienti, ha lanciato servizi di criptovaluta nelle Filippine a seguito di una partnership con la società fintech statunitense Alpaca.

Ora è possibile acquistare e conservare un totale di 11 cripto-asset nell'app bancaria di GoTyme tramite una conversione automatica dal peso filippino al dollaro statunitense, tra cui Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT) e una serie di altre altcoin.

Non è chiaro se l'azienda offrirà servizi di trading più sofisticati in futuro; tuttavia, l'attenzione sembra essere rivolta alla semplicità e alla facilità di accesso.

“Il nostro prodotto punta sulla semplicità e sull'affidabilità ed è pensato per chi desidera acquistare criptovalute in tutta sicurezza senza complicate analisi tecniche o la gestione di più app”, ha affermato Nate Clarke, CEO di GoTyme.

Procedura di acquisto di criptovalute nell'app. Fonte: GoTyme

GoTyme è stata lanciata a ottobre 2022 e, secondo quanto riportato a settembre dal Nikkei Asia, la banca ha acquisito fino ad oggi oltre 6,5 milioni di clienti nelle Filippine.

La banca digitale è stata costituita grazie a una partnership tra Tyme Group, unicorno con sede a Singapore, e il conglomerato filippino Gokongwei Group.

Secondo il sito web di GoTyme, l'app è progettata per consentire agli utenti di aprire un conto bancario e ottenere una carta di debito in cinque minuti, suggerendo che gli utenti potrebbero avere un facile accesso alle criptovalute.

GoTyme punta a crescere nel Sud-Est asiatico

Con l'intenzione di espandersi in Vietnam e Indonesia, l'azienda punta a conquistare quote di mercato nel settore bancario digitale in rapida crescita nel Sud-Est asiatico.

In un recente articolo pubblicato su Digital Banker, Clarke ha dichiarato che la banca è concentrata su una rapida espansione e non punterà alla redditività fino al 2027.

“Siamo ancora in una fase di crescita. Al momento non stiamo ottimizzando la redditività. Ciò che conta per noi è costruire una base di clienti in crescita e coinvolta”, ha affermato Clarke.

Le Filippine non sono certo un peso piuma in termini di adozione delle criptovalute, posizionandosi al nono posto nella classifica 2025 Global Crypto Adoption Index Top 20 di Chainalysis, con il governo che sta valutando un disegno di legge per creare una riserva strategica con 10.000 BTC.



