Nella circolare pubblicata il 2 novembre, la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha definito i requisiti commerciali per l'offerta di titoli e altri prodotti di investimento tokenizzati.

La domanda del mercato di Hong Kong di prodotti di investimento tokenizzati, combinata con i vari vantaggi della tecnologia blockchain, è stata una delle principali motivazioni che hanno indotto la SFC a prendere in considerazione l'emissione di linee guida pubbliche sulla tokenizzazione dei mercati dei titoli e dei futures.

L'account di X SFC TALK ha commentato: "Con la conclusione dell'attentissima conferenza sull'attività finanziaria centrale, la Cina ha delineato le priorità e le direzioni future per il perseguimento di uno sviluppo finanziario di elevata qualità."

La circolare dettaglia a grandi linee dodici punti, sottolineando quattro aspetti - accordo di tokenizzazione, divulgazione, intermediari e competenza del personale - per l'ammissibilità all'emissione di titoli tokenizzati.

L'intento della tokenizzazione dei prodotti d'investimento autorizzati dalla SFC è legato alla crescente domanda del mercato e alla volontà del governo di facilitare lo sviluppo del mercato. Considerando che il prodotto sottostante può soddisfare tutti i requisiti di autorizzazione del prodotto applicabili e le garanzie aggiuntive per affrontare i rischi associati, la SFC ha dichiarato:

"Adottando un approccio di trasparenza, la SFC ritiene che sia appropriato consentire la negoziazione primaria di prodotti di investimento tokenizzati autorizzati dalla SFC".

I fornitori devono assumersi la piena responsabilità dei loro prodotti tokenizzati, garantire un'efficace archiviazione dei documenti e dimostrare la solidità operativa, tra gli altri fattori. La SFC ha inoltre chiarito che:

"I provider di prodotti non dovrebbero utilizzare reti blockchain senza autorizzazione pubblica senza ulteriori e adeguati controlli".

Per quanto riguarda i requisiti di divulgazione, i provider dovranno indicare chiaramente se i movimenti avvengono off-chain o on-chain e dimostrare la proprietà dei token in ogni momento. Infine, la SFC richiederà ai provider di "disporre di almeno un personale competente con esperienza e capacità rilevanti per gestire e/o supervisionare l'accordo di tokenizzazione e per gestire in modo appropriato i nuovi rischi relativi alla proprietà e alla tecnologia".

Nonostante gli sforzi federali per la tokenizzazione dei prodotti di investimento, l'interesse per le criptovalute da parte dei cittadini di Hong Kong ha subito un calo significativo. L'account di X tanjiro ha commentato a riguardo: "Il recente scandalo del JPEX di Hong Kong ha provocato scossoni nella crypto community. Un nuovo sondaggio mostra l'impatto sulla fiducia nel settore degli asset digitali."

Un sondaggio condotto dalla scuola di economia dell'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong ha rivelato che il presunto scandalo di JPEX da 166 milioni di dollari ha influenzato negativamente la propensione degli investitori nei confronti delle criptovalute.

Su 5.700 intervistati, il 41% preferirebbe non detenere asset digitali.

