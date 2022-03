The Laws of Adrenaline: An NFT Collection sarà il primo drop di una serie di pubblicazioni in collaborazione con Zlatan Ibrahimović, superstar del calcio internazionale e attuale attaccante dell'AC Milan. Ibrahimović pubblicherà la sua prima opera d'arte NFT in collaborazione con gli acclamati artisti italiani GionnyScandal, Hexaract, Manazza e Tresoldi.

La collezione presenta lavori originali curati dal calciatore in persona, che ha proposto agli artisti di creare opere basate sulla sua ultima autobiografia: “Adrenaline: My Untold Stories.”

A tal proposito, il sito ufficiale recita:

“Zlatan è [...] un appassionato e mecenate d'arte. Aderendo a questo progetto, partecipa attivamente alla creazione della prima collezione NFT tratta da un libro, aggiungendo così un tocco artistico prestigioso per rappresentare al meglio il suo percorso di vita. La storia personale di Zlatan parla di amore, felicità e futuro: si tratta di una storia che parla a tutti, appartiene a tutti. Gli artisti, attraverso il loro diverso stile e background, hanno creato opere d'arte eterogenee e variegate, che rappresentano le diverse sfaccettature della dimensione umana di un campione indomito e beffardo.”

La collezione di NFT include opere d’arte astratta create da Hexeract, nonché un ritratto di Zlatan realizzato dal rapper GionnyScandal. È presente anche un’immagine animata, creata da Manazza, raffigurante un ritratto a matita che lentamente si trasforma in un leone, animale simbolo di Ibrahimović. L’ultimo pezzo della collezione, ad opera di Tresoldi, raffigura le molte emozioni di Zlatan con i colori del suo club storico, il Milan.

Si tratterà del primo drop di tre, e l’iniziativa durerà fino a giugno.

Non è la prima volta che il mondo della Serie A si avvicina al settore degli NFT. A gennaio di quest'anno anche Ciro Immobile, capocannoniere della Lazio, ha lanciato la sua collezione di token non fungibili.