La rupia digitale, la moneta digitale della banca centrale (CBDC) lanciata di recente in India, è ora in fase di test per la funzionalità offline, ha rivelato Ajay Kumar Choudhary, direttore esecutivo della Reserve Bank of India (RBI).

La RBI - la banca centrale e l'ente regolatore dell'India - ha lanciato il primo novembre 2022 il progetto pilota per il mercato all'ingrosso della rupia digitale, coinvolgendo 50.000 utenti e 5.000 commercianti per i test nel mondo reale. Al 25 febbraio, circa 134 milioni di dollari e 800.000 transazioni sono state completate tramite CBDC all'ingrosso.

Sulla base di questi progressi, Choudhary ha dichiarato che la RBI è impegnata a valutare la funzionalità offline della CBDC. In un'intervista a CNBC TV18, Choudhary ha dichiarato che la RBI sta esaminando il potenziale della CBDC per le transazioni transfrontaliere e il collegamento con i sistemi esistenti in altri Paesi. Ha aggiunto:

"Siamo ansiosi di assistere alla partecipazione del settore privato e delle fintech alla CBDC. Vedremo il loro contributo, soprattutto nelle transazioni CBDC offline e transfrontaliere".

Inoltre, intervenendo a nome della RBI, Choudhary ha affermato che la CBDC diventerà presto strumento di scambio e avrà tutte le caratteristiche della moneta fisica, compreso l'anonimato.

La motivazione che ha spinto l'India a lanciare la CBDC è stata quella di migliorare l'inclusione finanziaria regionale e di guidare l'economia digitale. Choudhary ha inoltre dichiarato alla CNBC TV18 che la CBDC sarebbe stata in grado di sostituire le criptovalute.

Il 21 febbraio, la rete di pagamento nazionale indiana, l'interfaccia di pagamento unificata (UPI), ha esteso i suoi servizi a Singapore.

UPI diventa globale! Da quando UPI è stato introdotto come sistema di pagamento in India, ha rivoluzionato la vita degli indiani, ma in realtà il sistema di pagamento digitale indiano sta diventando sempre più interessante a livello globale e viene adottato da altri Paesi.#indiafirst #IndiaSingaporeRelations

L'integrazione UPI PayNow consente ai cittadini indiani e singaporiani di inviare rapidamente denaro oltre confine.

Inizialmente, quattro grandi banche indiane – State Bank of India, Indian Overseas Bank, Indian Bank e ICICI Bank – agevoleranno le rimesse in uscita. Axis Bank e DBS Bank India faciliteranno le rimesse in entrata. DBS Bank e Liquid Group di Singapore forniranno il servizio agli utenti della regione.