Sebbene non ci sia nulla di nuovo nell'imporre standard antiriciclaggio (AML) alle criptovalute, solo adesso il governo indiano ha deciso di notificare a tutte le parti interessate l'obbligo di rispettare la legge nazionale antiriciclaggio.

Il 7 marzo, la Gazzetta dell'India ha pubblicato una notifica del Ministero delle Finanze, che sottopone una serie di cripto transazioni alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PLMA) del 2002 , in particolare lo scambio, il trasferimento, la custodia e l'amministrazione di asset virtuali. Anche i servizi finanziari relativi all'offerta e alla vendita di asset virtuali da parte di un emittente rientrano nel PMLA.

La notifica non fornisce molti dettagli, ma il PMLA obbliga le istituzioni finanziarie a tenere un registro di tutte le transazioni degli ultimi dieci anni, a fornire questi registri ai funzionari se richiesti e a verificare l'identità di tutti i clienti.

