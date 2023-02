Bitcoin (BTC) inizia la seconda settimana di Febbraio in un clima nuovamente ribassista, visto che i massimi plurimensili non riescono a resistere.

In quello che potrebbe essere una conferma per coloro che avevano previsto un'importante discesa dei prezzi, BTC/USD è tornato sotto i 23.000 $ e ha fatto registrare minimi inferiori sui timeframe orari.

Le contrattazioni del 6 febbraio non sono ancora iniziate in Europa o negli Stati Uniti, ma i mercati asiatici stanno già scendendo mentre il dollaro americano sale — ulteriori potenziali ostacoli da superare per i tori del Bitcoin.

Questa settimana la Federal Reserve presenterà alcuni dati macroeconomici, ma l'attenzione è rivolta soprattutto all'indice dei prezzi al consumo (CPI) di Gennaio, che sarà pubblicato la settimana prossima.

In vista di questo evento, i cui risultati sono già molto controversi, la volatilità potrebbe prendere nuovamente piede tra gli asset di rischio.

Se a ciò si aggiungono i timori che Bitcoin debba subire un ritracciamento più significativo di quelli visti nelle ultime settimane, la situazione si presenta difficile, ma potenzialmente redditizia.

Il prezzo del BTC delude nella chiusura settimanale

Analizzando l'azione dei prezzi del BTC di questa settimana, si può dire che si tratta di una storia "a due"

BTC/USD è riuscito a mantenere la maggior parte degli straordinari guadagni di Gennaio, pari quasi ad un +40%. Allo stesso tempo, i segnali ribassisti si fanno sempre più evidenti.

La chiusura settimanale, pur restando relativamente solida a poco meno di 23.000 $, non è riuscita a battere la precedente, segnando il rifiuto di un livello di resistenza chiave risalente alla metà del 2022.

"BTC sta fallendo il retest di ~$23400 per il momento", ha sintetizzato il popolare trader e analista Rekt Capital il 5 febbraio.

Il grafico settimanale allegato evidenziava le zone di supporto e resistenza.

"È importante che BTC chiuda la settimana al di sopra di questo livello per avere una possibilità di rialzo. Agosto 2022 mostra che il fallimento del retest potrebbe portare BTC a scendere più in profondità nel range blu-azzurro", ha proseguito.

"Tecnicamente, il retest è ancora in corso".

Grafico commentato di BTC/USD. Fonte: Rekt Capital/ Twitter

Come ha riferito Cointelegraph durante il fine settimana, i trader stanno già scommettendo su dove potrebbe finire un potenziale pullback — e quali livelli potrebbero agire come supporto definitivo per sostenere ulteriormente il nuovo slancio rialzista del Bitcoin.

Al momento i livelli di supporto si aggirano intorno ai 20.000 $, un numero psicologicamente significativo oltre che il vecchio massimo storico del Bitcoin del 2017.

Al momento della scrittura, i dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostrano che BTC/USD è scambiato a circa 22.700 $, e continua a scendere durante le contrattazioni in Asia.

"Alcune offerte sono state evase durante questa recente spinta verso il basso (riquadro verde), ma la maggior parte delle offerte rimanenti al di sotto sono state ritirate (riquadro rosso)", ha scritto il trader Credible Crypto sull'attività dell'order book il 5 febbraio.

"Se continuiamo a scendere gli occhi sono sempre puntati sulla regione 19-21k come zona di rimbalzo".

Per Il Capo of Crypto, invece, è già tempo di crisi per quanto riguarda l'inversione di tendenza. Sostenitore di nuovi minimi macro durante i rialzi di Gennaio, il trader e opinionista ha dichiarato che una rottura al di sotto di 22.500 $ sarebbe una "conferma ribassista".

"L'attuale rally del bear market ha creato l'ambiente perfetto per continuare a comprare tutti i ribassi quando l'attuale tendenza si invertirà", ha scritto su Twitter.

"Scenario perfetto per un evento di capitolazione nelle prossime settimane".

Grafico candela a 1 giorno di BTC/USD (Bitstamp). Fonte: TradingView

I funzionari della Fed discutono mentre il mercato attende l'IPC

La settimana macro sembra decisamente tranquilla rispetto all'inizio di Febbraio, con meno dati e più dichiarazioni che definiranno l'umore.

Le dichiarazioni saranno fornite dai funzionari della Fed, tra cui il presidente Jerome Powell, e qualsiasi accenno di cambiamento nella politica monetaria è potenzialmente in grado di influenzare i mercati.

La settimana precedente si è assistito a un fenomeno di questo tipo: Powell ha usato la parola "disinflazione" non meno di quindici volte durante il suo discorso e la sessione di Q&A, che ha accompagnato la decisione della Fed di aumentare i tassi di interesse dello 0,25%.

In vista dei nuovi dati chiave della prossima settimana, negli ambienti analitici si parla di come e quando la Fed potrebbe passare da una politica economica restrittiva a una accomodante.

Come riporta Cointelegraph, non tutti credono che gli Stati Uniti riusciranno a compiere un "atterraggio morbido" nella riduzione dell'inflazione e anzi andranno incontro a una recessione.

"Non sorprendetevi se il termine "atterraggio morbido" rimarrà in circolazione per un po' prima che "il freno" venga tirato nel Q3 o Q4 di quest'anno", ha concluso l'investitore Andy West, co-fondatore di Longlead Capital Partners e HedgQuarters, in un thread su Twitter.

Tuttavia, nel frattempo, è possibile che la situazione rimanga invariata, con rialzi dei tassi più contenuti dopo il "mini giro di vittoria" di Powell sul calo dell'inflazione, sostiene un'altra analisi.

"Personalmente, ritengo che la Fed aumenterà molto probabilmente del +0,25% nelle prossime due riunioni (marzo e maggio)", ha scritto Caleb Franzen, analista senior di CubicAnalytics, in un articolo pubblicato il 4 Febbraio.

"Naturalmente, tutte le azioni future della Fed dipenderanno dalla continua evoluzione dei dati sull'inflazione e dalle condizioni macroeconomiche in generale".

Franzen ha riconosciuto che, sebbene la recessione non sia attualmente una descrizione appropriata per l'economia statunitense, le condizioni potrebbero comunque peggiorare in futuro, facendo riferimento a tre casi simili negli anni passati.

Per quanto riguarda il mercato interno, l'uscita dell'IPC della prossima settimana è già al centro dell'attenzione per molti. È fondamentale capire fino a che punto i dati di Gennaio sosterranno la narrativa del calo dell'inflazione.

"Dopo il FOMC, abbiamo un mucchio di dati di secondo livello, tra cui l'importante ISM dei servizi e il NFP", ha scritto QCP Capital nella guida previsionale inviata agli abbonati del canale Telegram la scorsa settimana.

"Tuttavia, l'elemento decisivo sarà l'IPC di San Valentino - e pensiamo che ci siano rischi di rialzo per questa uscita".

Grafico dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) negli Stati Uniti. Fonte: Bureau of Labor Statistics (Ufficio di statistica del lavoro)

Il "sollievo" dei miner è in contrasto con le vendite di BTC

Al momento, per quanto riguarda Bitcoin, sono i fondamentali della rete a garantire una certa stabilità nonostante il clima turbolento.

Secondo le stime attuali di BTC.com, la difficoltà è stabile ai massimi storici, con un modesto aggiustamento negativo previsto tra sei giorni.

Tuttavia, questo potrebbe diventare positivo a seconda dell'andamento del prezzo del Bitcoin, inoltre un'occhiata ai dati relativi all'hash rate suggerisce che i miner continuano a essere in forte competizione.

Grafico della variazione della posizione netta dei miner di Bitcoin. Fonte: Glassnode

Una controtendenza arriva dal comportamento economico dei miner. Gli ultimi dati forniti da Glassnode, società di analisi on-chain, mostrano che le vendite di BTC da parte dei miner continuano ad aumentare, mentre le loro riserve diminuiscono più rapidamente.

Il 6 febbraio le riserve hanno raggiunto il minimo mensile, con un saldo di 1.822.605,594 BTC.

Nel complesso, tuttavia, il prezzo attuale ha portato "sollievo" ai miner, come afferma Philip Swift, cofondatore della suite di trading Decentrader.

In un tweet della scorsa settimana, Swift ha fatto riferimento al Puell Multiple, una misura del valore relativo dei BTC minati, che ha lasciato la "zona di capitolazione" per evidenziare una migliore redditività.

"Dopo 191 giorni nella zona di capitolazione, il Puell Multiple è risalito. Ciò dimostra che i miner hanno trovato sollievo grazie all'aumento delle entrate e alla probabile riduzione della pressione di vendita", ha commentato.

Grafico annotato del Bitcoin Puell Multiple. Fonte: Philip Swift/ Twitter

NVT suggerisce che la volatilità entrerà in gioco

Nonostante il rallentamento del BTC, alcuni dati on-chain sono ancora in crescita.

Questa settimana è interessante il segnale network value to transaction (NVT) di Bitcoin, che ora è a livelli mai visti da quasi due anni.

Il segnale NVT misura il valore dei BTC trasferiti on-chain rispetto al market cap del Bitcoin. Si tratta di un adattamento dell'indicatore NVT ratio, ma utilizza una media mobile a 90 giorni del volume delle transazioni invece dei dati grezzi.

L'NVT ai massimi pluriennali può essere motivo di preoccupazione: la valutazione della rete è relativamente alta rispetto al valore trasferito, uno scenario che potrebbe rivelarsi "insostenibile", secondo le parole del suo creatore, Willy Woo.

Grafico del segnale Bitcoin NVT. Fonte: Glassnode/ Twitter

Tuttavia, come ha riferito Cointelegraph alla fine dello scorso anno, l'NVT presenta molteplici sfumature che rendono le sue diverse interpretazioni divergenti l'una dall'altra, difficili per fornire un quadro complesso del valore on-chain a un determinato prezzo.

"L'NVT del Bitcoin sta mostrando indicazioni di normalizzazione del valore e l'inizio di un nuovo regime di mercato", ha commentato il 6 Febbraio Charles Edwards, CEO della società di investimenti in criptovalute Capriole, a proposito di un'ulteriore modifica dell'NVT, denominata dynamic range NVT.

"Il messaggio è sempre lo stesso nel corso della storia e il più delle volte si tratta di buone notizie nel medio-lungo termine. Nel breve termine, questo è un momento in cui tipicamente si assiste alla volatilità".

Grafico del rapporto NVT dynamic range di Bitcoin. Fonte: Charles Edwards/ Twitter

I piccoli wallet Bitcoin mostrano un "ottimismo da trader"

In un barlume di speranza, Santiment, società di ricerca on-chain, ha osservato che quest'anno il numero degli indirizzi BTC di piccole dimensioni è aumentato a dismisura.

Dal 13 gennaio, quando BTC/USD ha superato nuovamente la soglia dei 20.000 $, sono ricomparsi 620.000 wallet con un massimo di 0,1 BTC.

Secondo Santiment, questo evento ha segnato il momento in cui "la FOMO è tornata" sul mercato, e la successiva crescita del numero di wallet ha consentito di raggiungere il massimo dal 19 novembre.

"Ci sono stati ~620k piccoli indirizzi Bitcoin che sono apparsi sulla rete da quando è tornata la FOMO il 13 gennaio, ovvero dopo che il prezzo ha riconquistato i 20.000 $", ha dichiarato su Twitter il 6 febbraio.

"Questi indirizzi da 0,1 BTC o meno sono cresciuti lentamente nel 2022, ma il 2023 sta mostrando un ritorno dell'ottimismo da parte dei trader".

Indirizzi di wallet Bitcoin vs. grafico commentato BTC/USD. Fonte: Santiment/ Twitter

Un'occhiata al Crypto Fear & Greed Index mostra che l'avidità è ancora la caratteristica principale del sentiment del mercato.

Il 30 gennaio, l'indice ha toccato il massimo di "avidità" dal picco storico del Bitcoin del Novembre 2021.

Crypto Fear & Greed Index (screenshot). Fonte: Alternative.me

I punti di vista, i pensieri e le opinioni qui espressi sono esclusivamente degli autori e non riflettono o rappresentano necessariamente i punti di vista e le opinioni di Cointelegraph.